الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضمن أول بروفة للامتحانات

غدًا.. طلاب الثانوية العامة ينتهون من الامتحانات التجريبية لشهر أبريل

طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة

ينتهي طلاب الصف الثالث الثانوي العام غدا الخميس، من أداء آخر الامتحانات التجريبية لشهر أبريل، ضمن أول بروفة لامتحانات الثانوية العامة 2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه فيما يخص الامتحان التجريبي المقرر عقده غدا الخميس، فسوف يتم خلاله إغلاق السيرفرات وإغلاق الفايبر، والاكتفاء بتشغيل شرائح التابلت التي تم تسليمها بمعرفة الوزارة وليس أي شريحة أخرى.

 

 كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة في يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط" الفايبر"، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.

 

على صعيد متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما يثار حول رفض مجلس الشيوخ لقانون الثانوية العامة، فهذا أمر غير صحيح لأنه لا يوجد قانون للثانوية العامة، ولكن ما قدم هو تعديلات لقانون التعليم لسنة ١٩٨١ م ، وتم تعديل مادة واحدة بالقانون تعود على المستقبل وليس الآونة الحالية.

 

وأكد أنه لا علاقة لما دار من مناقشات في مجلس الشيوخ بكيفية أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام أو الأعوام اللاحقة، قائلا «الأسئلة إلكترونية أو ورقية لم تكن محور النقاش داخل مجلس الشيوخ، وإنما كان محور النقاش حول موضوعين آخرين وهما، فكرة التراكمية في حساب المجموع العام وهذا لا ينطبق إطلاقا على طلاب هذا العام وإن طبق سيطبق على طلاب الإعدادية المنقولين للصف الأول الثانوي، وهذا أمر بعيد وليس له علاقة بالوقت الراهن».

وتابع أن مجلس الشيوخ الموقر رأيه استشاري لمجلس النواب وهذا سيتم مناقشته باستفاضة مع أعضاء المجلس في وقت لاحق .

وشدد شوقي، على أن امتحانات الثانوية العامة بنظامها السائد الذي هو ليس بجديد بل مطبق منذ عامين سيستمر وامتحانات الثانوية العامة في 4 يوليو إلكترونية، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانشغال بالمسائل القانونية وعليهم تركها للوزارة بالتشاور مع الحكومة وأجهزة الدولة .

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