رئيس الرعاية الصحية يتفقد مستشفيات الهيئة ويفتتح منشآت جديدة ببورسعيد

يصل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، محافظة بورسعيد اليوم، لمتابعة سير العمل في عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة وكذلك الاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية صمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة لانضمامها إلى منظومة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء المحافظة.

كما يتفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية المستشفيات المخصصة للعزل وعلاج مصابي فيروس كورونا، للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية و الوقائية بها، وكذلك الاطمئنان على تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد هي أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي انطلقت بها المنظومة في يوليو عام 2019، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة في المحافظة أكثر من 700 ألف مواطن، وتلتها انطلاق المنظومة بمحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) في 16 فبراير من العام الجاري، كما أنه من المقرر انطلاق المنظومة بباقي محافظات المرحلة الأولى (أسوان، السويس) خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق أخر، بدأت هيئة الرعاية الصحية أمس المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، حيث سيتم تسكين تلك الوظائف بفرع الهيئة ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظة بما يتماشى مع استكمال الخطوات التي تقوم بها الهيئة في الاستعانة بالكفاءات والخبرات وعمل أفضل الكوادر البشرية لديها؛ والذي يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وتحقيق رضاء المنتفعين عنها، وذلك تماشيًا مع الفكر الاستراتيجي للهيئة والأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.

