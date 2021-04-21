إثيوبيا تقترح عقد اجتماع للاتحاد الأفريقي لإنهاء الجمود محادثات سد النهضة

اقترحت إثيوبيا اليوم الاربعاء عقد اجتماع للاتحاد الأفريقي لإنهاء الجمود بشأن محادثات سد النهضة، وفقا لما نقلته وزارة الخارجية الاثيوبية عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك. وقالت الخارجية الاثيوبية : صرح رئيس الوزراء أبي أحمد ، رداً على رسالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتاريخ 13 أبريل الجاري، بأن افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحاً لأننا رأينا بعض النتائج الملموسة بما في ذلك التو

اقترحت إثيوبيا اليوم الأربعاء عقد اجتماع للاتحاد الإفريقي لإنهاء الجمود بشأن محادثات سد النهضة، وفقا لما نقلته وزارة الخارجية الإثيوبية عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك.

وقالت الخارجية الإثيوبية : صرح رئيس الوزراء أبي أحمد ، رداً على رسالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتاريخ 13 أبريل الجاري، بأن افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحاً لأننا رأينا بعض النتائج الملموسة بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ وإنشاء المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية (NISRG) وعملها فيما يتعلق بجدول الملء على أساس المرحلة.



وتستشهد الرسالة أيضًا باجتماع كينشاسا ، والتفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية المتوقفة التي يقودها الاتحاد الإفريقي ، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن استمرار وتعزيز دور المراقبين ، أي الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة ، والحاجة إلى رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي لاستخدام الموارد الموجودة تحت تصرفه لأداء دوره التيسيري بشكل فعال.



واعترافًا بالمسائل القانونية والتقنية التي يجب معالجتها لتحقيق نتيجة مربحة للجانبين ، تقدر الرسالة أيضًا العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي لإتاحة الفرصة للثلاثية للتعامل مع القضايا الأكثر إلحاحًا على الرغم من الانقطاع تسع مرات.



تقول الرسالة: "إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية ، فإن النتائج في متناول أيدينا" ، و "ما زالت إثيوبيا تعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين"

يأتي هذا فيما قال السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إثيوبيا لدى السودان يبلطال آيميرو، إن بلاده على استعداد للتوصل إلى حل ودي في ملفي سد النهضة والحدود مع السودان.

وعقد يبلطال اجتماعًا مع عثمان حسن بلال رئيس بعثة منظمة إيجاد في السودان، ودارت بينهما مناقشات حول القايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية.

وحسب البيان، خلال المناقشات، اطلع السفير الإثيوبي رئيس بعثة منظمة إيجاد «على تطورات قضية الحدود مع السودان, وكذلك عملية التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير».

كما جدد السودان امس الثلاثاء اتهامه لإثيوبيا بإفشال المبادرات الأخيرة للتوصل إلى حل بشأن ملف سد النهضة الشائك.

وأكدت وزير الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي خلال لقائها براين شوكان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم، بحسب ما جاء في بيان للوزارة أن السودان كان ولا يزال منفتحاً على جميع مبادرات التوصل إلى حلول عبر الحوار والمفاوضات، إلا أنها شددت في الوقت عينه على أن تعنت الجانب الإثيوبي المستمر حال دون الاستفادة من المبادرات.