موسكو تدعو كييف و«الناتو» للامتناع عن الأعمال المؤدية إلى التصعيد

روسيا: لا نخطط لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن دونباس

دعا مدير قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر إيليتشوف (كييف) ودول حلف (ناتو) إلى الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى التصعيد في المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده لا تخطط لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن (دونباس).



وقال إيليتشوف -في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء-: "لا نخطط لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن (دونباس) ولكننا سنسترشد بتطور الوضع على أرض الواقع في المستقبل".



وأضاف: "أن كييف ودول حلف شمال الأطلسي لم يتوقفوا عن الحملات الدعائية المعادية للروس، ولم يتوقفوا أيضا عن الاستعدادات العسكرية".. مشيرا إلى أن هذا يؤدي إلى تصعيد التوترات في منطقة دونباس.



وحث الدبلوماسي الروسي أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي على الامتناع عن الأعمال، التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار الأوضاع في شرق أوكرانيا، لافتا إلى أن الجانب الروسي يؤيد تسوية هذا الصراع بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية حصرا على أساس اتفاقيات مينسك.

وأعلنت أوكرانيا أن جميع الأطراف في رباعية نورماندي الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، أكدت سعيها للوصول إلى وقف إطلاق النار في منطقة الصراع.

وجاء ذلك في بيان أوكرانيا في أعقاب جولة مشاورات لرباعية نورماندي التي تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، اليوم الاثنين، على مستوى المستشارين السياسيين.



وقبل ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي قوله إن المشاورات استمرت نحو 3 ساعات ولم تسفر عن أي نتيجة ملموسة.

يذكر أن الأوضاع في منطقة دونباس توترت منذ أواخر مارس الماضي، حيث تبادل طرفا النزاع الاتهامات بتكثيف النشاط العسكري وعمليات القصف.

وكان آخر اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين في دونباس قد تم التوصل إليه في يوليو الماضي، وكان الطرفان يؤكدان صموده بشكل عام حتى الفترة الأخيرة.