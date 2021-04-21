4149 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا وتايلاند وكوبا وسريلانكا

سجلت السلطات الصحية ووزارات الصحة في فنزويلا وتايلاند وكوبا وسريلانكا 4149 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الماضية.



فنزويلا



سجلت وزارة الصحة الفنزويلية 1136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 185 ألفا و736 حالة، تعافي منها 168 ألفا و418 حالة.

وأضافت أن عدد الحالات النشطة بلغ 15 ألفا و374 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1944 حالة بعد تسجيل 19 حالة جديدة.



تايلاند



سجلت تايلاند ألف و458 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند -في بيان نقلته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- بأن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 46 ألفا و643 حالة.

وأضاف المركز أن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 110 وفيات.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.

كوبا



سجلت وزارة الصحة الكوبية 1183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة، وفقا لوكالة (برنسا لاتينا) الكوبية في نسختها الإنجليزية، اليوم الأربعاء أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 95 ألفا و754 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 538 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

وأشارت إلى أن حصيلة الحالات النشطة بلغت 4911 حالة، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 90 ألفا و67 حالة بعد تسجيل 994 حالة.

سريلانكا



سجلت السلطات الصحية في سريلانكا 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 97 ألفا و755 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة (دايلي نيوز) السريلانكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 625 حالة، عقب تسجيل 5 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 2709 حالات على مستوى البلاد، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي 93 ألفا و500 حالة.