الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مشيدة بدوره في مكافحة الإرهاب

الأمم المتحدة تعرب عن حزنها لوفاة رئيس تشاد

إدريس ديبي
إدريس ديبي

أعرب أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" عن حزنه العميق لنبأ وفاة رئيس تشاد "إدريس ديبي" وقدم أعمق التعازي لعائلة الرئيس الراحل ولشعب وحكومة تشاد.


وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان بثه مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن الأمين العام شعر بحزن عميق عندما علم بوفاته.


وأشاد بالتزام تشاد في عهد الرئيس التشادي الراحل بـ "مكافحة الإرهاب"، كما أثنى على "ديبي" الذي يعد الشريك الأساسي للأمم المتحدة والذي ساهم بشكل كبير في الاستقرار الإقليمي، ولا سيما في سياق الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.


وجاء في البيان "في هذه الأوقات الصعبة، تقف الأمم المتحدة إلى جانب الشعب التشادي في جهوده لبناء مستقبل سلمي ومزدهر".


كما أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، عن تعازيه لشعب تشاد.


وكان الرئيس التشادي قد توفي متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين شمال البلاد، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش للتلفزيون الرسمي.


وأعلن الجيش التشادي فرض حظر تجول وإغلاق حدود البلاد بعد مقتل الرئيس ديبي وتعهد بإجراء انتخابات "ديمقراطية" بعد فترة انتقالية تمتد 18 شهرا في البلاد.


وبحسب بيان الجيش التشادي، فإن مجلسا عسكريا بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير البلاد بعد مقتل والده.


يذكر أن الجيش التشادي يعد أكثر القوات المشتركة خبرة في القوة المشتركة لدول منطقة الساحل الخمس التي تضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر إلى جانب تشاد، التي تكافح الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل.


في السياق ذاته، وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعازيه في وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي.


وأفاد بيان للخارجية الموريتانية اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الموريتاني بعث بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وسلطات جمهورية التشاد الشقيقة في هذا المصاب الأليم.


وأكد البيان تمسك حكومة وشعب موريتانيا في هذا الظرف العصيب أكثر من ذي قبل بالشراكة والتعاون بين دول المنطقة لضمان السلام والأمن والاستقرار واحترام الشرعية الدستورية.

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