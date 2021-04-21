توجيه الرئيس السيسي بتحقيق أقصى عائد اقتصادي للأصول غير المستغلة الأبرز بالصحف

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، وعدد من أخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: تحقيق أقصى عائد اقتصادي للأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري مُمكن للأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، خاصة مساحات الأراضـي، ترسيخًا لنهج الدولة بحسن إدارة ما تملكه من مـوارد وأراض ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات، كما وجه الرئيس بتعزيز التنسيق المتبادل في هذا الإطار ما بين وزارة قطاع الأعمال العام والجهات الحكومية الأخـرى، لـلإسـراع فـي تحـقـيـق تلك الأهداف التي تمثل استراتيجية ثابتة للدولة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهشام توفیق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، حيث اطلع الرئيس على جهود حصر الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال الـعـام، خـاصـة مـسـاحـات الأراضـي، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع استعرض خطط وزارة قطاع الأعمال العام للاستغلال الأمثل وتطوير الأصول والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.

وفي متابعتها أيضا لنشاط الرئيس السيسي أمس، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برقية تعزية في وفاة الرئيس التشادي وجاء في نص البرقية: «بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب التشادي الشقيق ولجميع الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس إدريس ديبي، الزعيم الوطني والحكيم الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الإفريقية في مواجهة التحديات المختلفة».

وكان الجيش التشادي قد أعلن أمس وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد الإرهابيين في شمال البلاد القادمين من ليبيا، وذلك بعد ساعات من إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وتحت عنوان "رسالة من السيسي إلى رئيس جنوب أفريقيا حول تطورات سد النهضة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث رسالة لسيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، سلمها سامح شكري وزير الخارجية ضمن الجولة التي يقوم بها لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة، لاطلاعها على الموقف المصري من تطورات ملف سد النهضة.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قوله إن الرسالة التي قام شكري بتسليمها تناولت الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة وموقف مصر إزاء هذه القضية، وذلك في إطار حرص مصر على التنسيق والتشاور مع جنوب إفريقيا في ضوء مكانتها على الساحة القارية وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي.

وحرص وزير الخارجية على الإعراب، عن تقدير مصر للجهود التي بذلتها جنوب إفريقيا في ملف سد النهضة طوال رئاستها السابقة للاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن وزير الخارجية استعرض أيضاً خلال اللقاء ما خلصت إليه اجتماعات كينشاسا الأخيرة، مشدداً على أن مصر برهنت خلال هذه الاجتماعات على ما تتحلى به من إرادة سياسية صادقة تهدف إلى تدشين مسار تفاوضي جاد يؤدى في نهاية المطاف إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها، حيث إنه من شأن التوصل لهذا الاتفاق المنشود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية على الإرادة المصرية الهادفة لمواصلة تعزيز العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا في شتى مجالات التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما تشهده العلاقات من تنسيق وثيق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الرئيس رامافوزا، سواء على الصعيد الثنائي أو القاري في مختلف القضايا الملحة المطروحة على الساحة الأفريقية.

وتحت عنوان “الري” تحذر من تداعيات الملء الثاني لسد النهضة، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن شروع الجانب الإثيوبي في بدء عملية الملء الثاني للسد النهضة، هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم.

وقالت إن مصر أبـدت مـرونـة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشر الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة .. مشيرة إلى أن قيام الجانب الإثيوبي بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبي، تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني لسد النهضة سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر.

وأشارت وزارة الـري إلى أن مصر سبق لها المطالبة في عامي ٢٠١٢ ، ٢٠١٥ بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مختلف حالات الفيضان والجفاف، وادعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء.

وأضافت إنه كان يفترض قيام الجانب الإثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (۲ توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبي قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه، حيث إن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ 3 مليارات م 3 شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 متر، وهو معاناة دولتي المصب السودان ومصر في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.

ولفتت الوزارة إلى أن الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة وعددها ٢ فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق.. هو ادعاء غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليونا م 3 / يوم لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.

وقالت وزارة الري: «أما بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، فهو إدعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة، ونذكر على سبيل المثال: التغييرات في السد المساعد ، تغيير مستوى فتحات التوربينات، وهو ما أثير من شبهات فساد تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة».

وفي تناولها للشأن المحلي ذكرت صحيفة "المصري اليوم"، وتحت عنوان "وزير الإسكان يتابع معدلات التنفيذ في محور بن زايد بالعاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "المصري اليوم"، أن الدكتور عاصم الجـزار، وزير الإسكان تفقد، مساء أمس الأول، عـددا مـن المـشـروعـات الجـاري تنفيذهـا بـالـعـاصـمـة الإداريـة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، ودفع معدلات العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة.

وبـدأ وزيـر الإسـكـان زيـارتـه بعقد اجتماع مع مسؤولي شركة “cscec” الصينية، التي تتولى تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعـمـال بـالمـشـروع، والجـداول الزمنية للتنفيذ في الفترة المقبلة، وموقف أعمال التوريدات اللازمة لتشطيب الـواجـهـات، وتنفيذ أعمال المرافق.

وتجـول وزيـر الإسكان، ومرافقوه، بأحد الأبراج السكنية، التي يجرى الانتهاء من تشطيب واجهته الخارجية، وتفقد عـددا مـن الـوحـدات السكنية بـالـبـرج، موضحًا أن منطقة الأعـمـال المـركـزيـة بـالـعـاصـمـة الإدارية الجديدة تضم ٢٠ برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر. وتـابـع الجـزار مـوقـف تنفيذ الأعـمـال بـقـطـاعـات مـشـروع الحـدائـق المـركـزيـة بـالـعـاصـمـة الإداريـة الجـديـدة، والـبـرامـج الزمنية المكثفة للشركات العاملة بالمشروع للانتهاء من التنفيذ، من أجل إنهاء عدد من قطاعات المشروع لخدمة سكان العاصمة الإداريـة الجـديـدة، ومـوظـفـي الحكومة، الذين سينتقلون قريبا للعمل بالحي الحكومي.

واختتم الـوزير جولته بتفقد أعمال التشطيبات (الأرصـفـة اللاند سكيب- اللافتات المرورية غيرها)، بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، استعدادا لاستقبال الحركة المرورية الناشئة عن انتقال الموظفين للحي الحكومي.

وتحت عنوان "مدبولي يبحث مع الدبيبة بطرابلس تعزيز التعاون المشترك"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد جلسة مباحثات ثنائية، ظهر أمس، مع رئيس حكومة الـوحـدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة في العاصمة الليبية طرابلس، وكذلك وزراء البلدين، تناولت مناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكـان مـدبـولـي قـد وصـل إلـى طـرابـلـس على رأس وفد يضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتـصـالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين. وعقب وصول رئيس الوزراء، أقيمت له والوفد المرافق مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية، حيث كان في استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من المسئولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الـدكـتـور مصطفى مـدبـولي رئيس مجلس الوزراء، أكد اهتمام القيادة السياسية والـحـكـومـة بتطوير منظومة الطيران المدني لما تقوم به من دور حيوي في خدمة الاقتصاد القومي وتعزيز العلاقات بين مصر ومختلف البلدان.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال ترؤسه اجتماعا أمس بمقر وزارة الطيران المدني، لاستعراض ملفات عمل الـوزارة والمشروعات الاستثمارية التي تقوم بها، بحضور الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. واستمع مدبولي خلال الاجتماع ـ إلى شرح تفصيلي من وزير الطيران المدني حول المشروعات الاستثمارية التي توليها الـوزارة اهتماما خلال الفترة الحالية بالرغم من تأثير جائحة كورونا.

وأثـنـى الـدكـتـور مصطفى مدبولي على المشروعات الاستثمارية التي تنفذها وزارة الطيران المدني في الوقت الحالي، وكذا الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة بهدف تخفيف تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على صناعة النقل الجوي حول العالم.

من جانبه، عرض وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع، مخطط طرح الأراضـي الاستثمارية التابعة للوزارة وعرضها على المستثمرين، وأوضح انه يتم حاليا دراسة اتخاذ المراحل النهائية من طرح الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران، والتي تتميز بموقع فريد وجـاذب للاستثمار، خـاصـة فـي ظـل تـطـويـر شبكة الـطـرق والمحاور المحيطة بالمطارات والتي توليها الدولة اهتماما بالغا.

كما استعرض الطيار محمد منار عنبة موقف المطارات المصرية وزيادة السعة الاستيعابية لها، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، ومن بينها مشروع توسعة مطار سفنكس الـدولـي، وكـذا إنشاء أول مبنى ركـاب صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولي.

وفي متابعتها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الحكومة: لا عجز في السلع التموينية خلال رمضان"، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد عدم صحة ما تداولته بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجـود عجز في السلع التموينية خلال شهر رمضان الجارى.

وأضاف المركز أن وزارة التموين نفت صحة ما تداول حول وجود عجز في السلع التموينية خلال شهر رمضان الجاري.. وكان المركز قد نفي ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء الدعم التمويني والخبـز للمستفيدين مـن مـبـادرة "تحـويـل وإحـلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي".

وقال المركز إن وزارة التموين نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لإلغاء الدعم التمويني أو الخبز للمستفيدين من مبادرة “تحويل وإحـلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي”، وأوضحت أن كافة المستفيدين من المبادرة مستمرون في تلقى الدعم التمويني.