مصادر يابانية: الحصول على 50 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

اليابان : طوكيو حصل قريبا علي 50 مليون جرعه من لقاح فايزر

أكدت مصادر حكومية في اليابان أنه من المتوقع أن تتسلم البلاد 50 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعدما طالب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا شركة الأدوية الأمريكية بزيادة إمداداتها.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، أنه باتفاقيات اليابان الحالية مع فايزر لإمدادها بـ144 مليون جرعة إلى جانب 50 مليون جرعة من شركة موديرنا، تستعد البلاد الآن لشراء لقاح كافٍ لما يقرب من 110 ملايين شخص تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.



وأكد سوجا في جلسة برلمانية أن الحكومة تتوقع أن تغطي الإمدادات لكل شخص مؤهل بحلول نهاية سبتمبر المقبل بعد مطالبة سوجا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا في مكالمة هاتفية السبت الماضي تزويد البلاد بجرعات إضافية.



يشار إلى أن عملية طرح اللقاحات في اليابان تخلفت عن دول أخرى، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة، بسبب بطء عملية الموافقة وضوابط الاتحاد الأوروبي على الصادرات.



ووفقًا لبيانات الحكومة اليابانية، تلقى ما يزيد قليلاً عن 2ر1 مليون عامل في مجال الرعاية الصحية وحوالي 19 ألف شخص يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر جرعة واحدة على الأقل من الجرعتين اللازمتين حتى أمس الأول، أي حوالي 1% من سكان البلاد.



يذكر أن وزارة الصحة اليابانية وافقت فقط على لقاح فايزر حتى الآن، ومن المتوقع منح لقاح موديرنا الضوء الأخضر في وقت مبكر من شهر مايو المقبل.



وأبرمت اليابان اتفاقية توريد مع شركة أسترازينيكا للحصول على 120 مليون جرعة، غير أنه من المحتمل تعطل عملية الموافقة، بسبب التقارير الخارجية عن حدوت حالات نادرة من جلطات الدم.