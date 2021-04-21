الملكة إليزابيث تتم اليوم 95 عاما.. لكن لا احتفالات عامة

تكمل الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا عامها الخامس والتسعين، اليوم الأربعاء.. لكن لن تكون هناك أي احتفالات عامة بهذه المناسبة التي تأتي بعد أيام من وفاة زوجها الأمير فيليب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” توفي فيليب، الذي تزوج إليزابيث عام 1947، في التاسع من أبريل عن عمر ناهز 99 عاما. وشيعته العائلة المالكة في جنازة أقيمت يوم السبت الماضي في قلعة وندسور.

وبسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، جلست الملكة وحدها خلال مراسم قداس وداع الأمير الذي وصفته بأنه كان لها "القوة والسند".

وستبقى الملكة إليزابيث، أطول ملوك العالم جلوسا على العرش، في قلعة وندسور خلال يوم ميلادها الذي يمر عادة بقليل من مظاهر الاحتفال أو دون أي مراسم لكن حتى هذه الاحتفالات البسيطة بالمناسبة ستختفي هذا العام مع حالة الحداد في العائلة المالكة على مدى أسبوعين.. فلن تنطلق المدفعية عند برج لندن ولا عند متنزه هايد بارك بالعاصمة كما كان يحدث عادة في عيد ميلاد الملكة.

تحتفل الملكة بعيد ميلاد رسمي أيضا يشهد مراسم أكبر في يوم السبت الثاني من شهر يونيو.

وأشارت صحف إلى أن أفراد العائلة سيزورون الملكة، خلال الأيام المقبلة، لضمان عدم بقائها بمفردها أثناء الحداد على زوجها الراحل.

وامتنع متحدث باسم قصر باكنجهام عن التعليق قائلا إن كل شئون العائلة المالكة بعد الجنازة شئون خاصة.

وُلدت إليزابيث في 21 أبريل نيسان 1926 في بروتن ستريت بوسط لندن، ولم تكن تتوقع أن تصبح يوما ملكة. فوالدها جورج السادس لم يصبح ملكا إلا عندما تنازل أخوه الأكبر إدوارد الثامن عن العرش عام1936 ليتزوج من المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون.

وتزوج الأمير فيليب والملكة إليزابيث الثانية، في 20 نوفمبر 1947، وتم بث حفل زفافهما في جميع أنحاء العالم عبر الراديو.

وبدأ الزوجان الملكيان في تبادل الرسائل لأول مرة في بداية خطبتهما، بعد أن التقت إليزابيث البالغة من العمر 13 عاما بفيليب، وهو أمير دنماركي يبلغ من العمر 18 عاما، ونظرا لأن فيليب كان على وشك الانضمام إلى البحرية الملكية، فقد انقطعت علاقتهما الشخصية حتى بدأ الاثنان في تبادل الرسائل، وعندما عاد فيليب طلب من والدها الملك جورج السادس يد ابنته للزواج إلى أن جلست إليزابيث على العرش عام 1952 وهي في عمر 25 عاما.