إصابات كورونا بألمانيا تزيد 24884 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 24884 حالة، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و188192 إصابة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 331 حالة، ليزيد الإجمالي إلى 80634 وفاة بالمرض.

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أمس الثلاثاء، أنه تم تسجيل 9609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و163 ألفا و308 حالات.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد، إنه تم تسجيل 297 وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 80 ألفا و302 وفاة، كما بلغت حصيلة الحالات النشطة 279 ألفا و400 حالة، بينما تم تعافي 2 مليون و803 آلاف و600 حالة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

إصابات كورونا حول العالم

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن الوباء في «نقطة حرجة»، فدول تمكنت من لجم تفشي الوباء بفضل حملات التلقيح الكثيفة، و أخرى مثل الهند تواجه ارتفاعًا حادًا جديدًا لأعداد الإصابات والوفيات.

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في العالم، والتي أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن العالم قد سجل ثلاثة ملايين وفاة بالفيروس حتى صباح السبت الماضي، وارتفع عدد الوفيات مجددًا في شهر أبريل الجاري مقارنة بالتباطؤ في شهر مارس الماضي، ووصل حتى 12 ألف وفاة يوميًا.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.