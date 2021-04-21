الأربعاء 21 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

تايم لاين| بداية أزمة سد النهضة منذ 2011 وحتى اليوم

سد النهضة
سد النهضة

في الأمس، أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا لما قام به الجانب الإثيوبي، حيث فتح المخارج المنخفضة بسد النهضة؛ تمهيدًا لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني لسد النهضة.

وتشكل عملية الملء الثاني خطورة كبيرة، حيث أوضح بيان وزارة الري المصرية، أن "مخارج التوربينات الـ 13 بسد النهضة غير جاهزة للتشغيل حاليًا ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي تروج لها إثيوبيا غير صحيح، كما أن مخارج السد المنخفضة ستكون المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء والوضع سيتعقد أكثر بدءً من موسم الفيضان".

قبل صدور هذا البيان، متى بدأت أزمة "سد النهضة"، الذي بات يهدد منسوب المياه التي تصل إلى مصر والسودان على وجه الخصوص من دول حوض النيل، الإجابة نطرحها من خلال عرض تسلسل لأحداثه عبر أداة "Timeline" منذ بداية التفكير في موقعه عام 1956 بوساطة أمريكية، وحتى اليوم الذي نشهد فيه بداية الملء الثاني للسد.

بداية، سد النهضة يقع على النيل الأزرق في إثيوبيا في منطقة بنيشنقول - قماز الإثيوبية على بعد 15 كم شرقًا من الحدود الإثيوبية السودانية، وتم اعتباره تحت الإنشاء منذ 2011، وتم الإعلان أن الغرض من إنشاء هذا السد هو توليد الكهرباء لتعويض النقص في الطاقة في إثيوبيا، ولتصدير الكهرباء إلى البلدان المُجاورة، بسعة مُخططة تبلغ 6.45 جيجا واط، ومن المتوقع أن يستغرق اكتمال الخزان ما بين 5 إلى 15 عامًا.

بدأت الأزمة في 1956 – 1964: تم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة الإثيوبي بواسطة مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح (إحدى إدارات الخارجية الأمريكية) خلال عملية مسح للنيل الأزرق أجريت بين عامي 1956 و1964 دون الرجوع إلى مصر حسب اتفاقية 1929، وحتى وقتنا هذا لم يتم التوصل لأي اتفاقات بين دولتي المصب مصر والسودان وبين أثيوبيا التي تهدد بالملء الثاني للسد، والذي يهدد حصة المياه لمصر والسودان.

 

تايم لاين لبدايات سد النهضة حتى الآن

دول حوض النيل
دول حوض النيل
سد النهضه تجفيف عملية الملء ازمة دول حوض النيل الملء الثاني السودان

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