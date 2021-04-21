نشطاء يوزعون الماريجوانا فى وسط نيويورك على من تلقوا لقاح كورونا

وزعت منظمة DCMJ غير الحكومية الأمريكية سجائر مع الماريجوانا مجانا في وسط نيويورك لمن تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وقالت المنظمة إن الفعالية، التي جرت في ساحة يونيو سكوير، تهدف إلى تشجيع السكان على تلقي اللقاحات في إطار حملة التطعيم.

وأشارت في حديث لوكالة "نوفوستي" إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص طلبوا الماريجوانا من النشطاء، لكن البعض كانوا يحاولون الخداع، حيث قدموا شهادات وجود الأجسام المضادة بدلا من شهادات التطعيم.

يذكر أن حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو وقع في أواخر مارس على قانون يسمح ببيع وتعاطي القنب للأغراض الطبية. ومسموح للسكان امتلاك كمية محدودة من القنب وتعاطيه في الأماكن العامة باستثناء الأماكن التي يحظر فيها التدخين بشكل عام.

ويحتفل الأمريكيون، وخاصة الشباب والطلبة، في 20 أبريل بما يسمونه بـ "اليوم الأخضر" أو "4.20"، وهو عيد غير رسمي لتدخين الماريجوانا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في العالم، والتي أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن العالم قد سجل ثلاثة ملايين وفاة بالفيروس حتى صباح السبت الماضي، وارتفع عدد الوفيات مجددًا في شهر أبريل الجاري مقارنة بالتباطؤ في شهر مارس الماضي، ووصل حتى 12 ألف وفاة يوميًا.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.