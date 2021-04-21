الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

شفاء معمرة عمرها 99 سنة من كورونا فى شمال القوقاز الروسى

شفاء معمرة من كورونا
شفاء معمرة من كورونا

غادرت المعمرة يفدوكيا ماشتالر البالغة 99 عاما من العمر، المستشفى بجمهورية قره شاي شركسيا في شمال القوقاز الروسي، بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19».

و حسبما أفاد موقع “ديلي ميل”، قالت وزارة الصحة في الجمهورية  إن المعمرة نقلت إلى مستشفى مدينة شركيسك قبل أسبوعين، وهي بحالة خطيرة، حيث كان لديها التهاب الرئتين وضيق التنفس و نقص التأكسج بنتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» .

وأشارت الوزارة إلى أن المرأة أمضت الأسبوع الأول في قسم العناية المركزة، وبفضل العلاج وجهود الأطباء تمت السيطرة على المرض.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن الوباء في «نقطة حرجة»، فدول تمكنت من لجم تفشي الوباء بفضل حملات التلقيح الكثيفة، و أخرى مثل الهند تواجه ارتفاعًا حادًا جديدًا لأعداد الإصابات والوفيات  بفيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19».

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» في العالم، و التي أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن العالم قد سجل ثلاثة ملايين وفاة بالفيروس حتى صباح السبت الماضي، و ارتفع عدد الوفيات مجددًا في شهر أبريل الجاري مقارنة بالتباطؤ في شهر مارس الماضي، و وصل حتى 12 ألف وفاة يوميًا.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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