تعرف على مواعيد الإفطار فى جميع المحافظات اليوم 9 رمضان
تقدم “الدستور”، اليوم، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 21 أبريل الموافق 9 رمضان، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة:
أذان الفجر:03:50
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:30
أذان المغرب 06:26
أذان العشاء: 07:48
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3.52
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3.36
موعد صلاة المغرب 6.33
موعد صلاة العشاء 7.56
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية
صلاة الفجْر 3:48
صلاة الظُّهْر 11:55
صلاة العَصر 3:31
صلاة المَغرب 6:28
صلاة العِشاء 7:51
مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية
أذان الفجر: 03:46
أذان الظهر: 11:53
أذان العصر: 03:30
أذان المغرب 06:26
أذان العشاء: 07:50
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية
أذان الفجر: 03:46
أذان الظهر: 11:52
أذان العصر: 03:29
أذان المغرب: 06:25
أذان العشاء: 07:48
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف
أذان الفجر: 3:52
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:29
أذان المغرب 06:25
أذان العشاء: 07:47
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط
أذان الفجر: 3:56
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:26
أذان المغرب: 06:23
أذان العشاء: 07:42
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج
أذان الفجر: 3:55
أذان الظهر: 11:52
أذان العصر: 03:23
أذان المغرب: 06:20
أذان العشاء: 07:39
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:44
موعد أذان الظهر 11:50
موعد أذان العصر 3:26
موعد أذان المغرب 6:23
موعد أذان العشاء 7:45
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان
وقت صلاة الفجر 3:56
وقت صلاة الظهر 11:47
موعد أذان العصر 3:15
موعد أذان المغرب 6:13
موعد أذان العشاء 7:30
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر
موعد أذان الفجر : 3:53
موعد أذان الظهر : 11:48
موعد أذان العصر : 3:18
موعد أذان المغرب : 6:16
موعد أذان العشاء : 7:34
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر
موعد أذان الفجْر 3:49
موعد اذان الظُّهْر 11:42
موعد أذان العَصر 3:11
موعد أذان المَغرب 6:08
موعد أذان العِشاء 7:26
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد
موعد أذان الفجْر: 3:42
موعد أذان الظُّهْر : 11:50
موعد أذان العَصر: 3:27
موعد أذان المَغرب: 6:23
موعد أذان العِشاء: 7:47
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس
موعد أذان الفجر: 03:45
موعد أذان الظهر: 11:49
موعد اذان العصر:03:24
موعد أذان المغرب: 06:21
موعد أذان العشاء:07:43
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح
موعد أذان الفجْر: 4:02
موعد أذان الظُّهْر: 12:10
موعد أذان العَصر: 3:47
موعد أذان المَغرب: 6:44
موعد أذان العِشاء: 8:07