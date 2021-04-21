تعرف على مواعيد الإفطار فى جميع المحافظات اليوم 9 رمضان

تقدم “الدستور”، اليوم، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 21 أبريل الموافق 9 رمضان، على النحو التالي:



مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة:

أذان الفجر:03:50

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:26

أذان العشاء: 07:48

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3.52

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3.36

موعد صلاة المغرب 6.33

موعد صلاة العشاء 7.56

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

صلاة الفجْر 3:48

صلاة الظُّهْر 11:55

صلاة العَصر 3:31

صلاة المَغرب 6:28

صلاة العِشاء 7:51



مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية

أذان الفجر: 03:46

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:26

أذان العشاء: 07:50

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:46

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب: 06:25

أذان العشاء: 07:48

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 3:52

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:25

أذان العشاء: 07:47



مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 3:56

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب: 06:23

أذان العشاء: 07:42

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 3:55

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب: 06:20

أذان العشاء: 07:39

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:44

موعد أذان الظهر 11:50

موعد أذان العصر 3:26

موعد أذان المغرب 6:23

موعد أذان العشاء 7:45

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 3:56



وقت صلاة الظهر 11:47

موعد أذان العصر 3:15

موعد أذان المغرب 6:13

موعد أذان العشاء 7:30

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر : 3:53

موعد أذان الظهر : 11:48

موعد أذان العصر : 3:18

موعد أذان المغرب : 6:16

موعد أذان العشاء : 7:34

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر

موعد أذان الفجْر 3:49

موعد اذان الظُّهْر 11:42

موعد أذان العَصر 3:11

موعد أذان المَغرب 6:08

موعد أذان العِشاء 7:26

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد أذان الفجْر: 3:42

موعد أذان الظُّهْر : 11:50

موعد أذان العَصر: 3:27

موعد أذان المَغرب: 6:23

موعد أذان العِشاء: 7:47

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد أذان الفجر: 03:45

موعد أذان الظهر: 11:49

موعد اذان العصر:03:24

موعد أذان المغرب: 06:21

موعد أذان العشاء:07:43

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح

موعد أذان الفجْر: 4:02

موعد أذان الظُّهْر: 12:10

موعد أذان العَصر: 3:47

موعد أذان المَغرب: 6:44

موعد أذان العِشاء: 8:07