الأربعاء 21 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تعرف على مواعيد الإفطار فى جميع المحافظات اليوم 9 رمضان

مواعيد الإفطار
مواعيد الإفطار

 

تقدم “الدستور”، اليوم، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 21 أبريل الموافق 9 رمضان، على النحو التالي:


مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة:

أذان الفجر:03:50

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:26

أذان العشاء: 07:48

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3.52

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3.36

موعد صلاة المغرب 6.33

موعد صلاة العشاء 7.56

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

صلاة الفجْر 3:48
صلاة الظُّهْر 11:55 
صلاة العَصر 3:31
صلاة المَغرب 6:28
صلاة العِشاء 7:51
 

مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية

أذان الفجر: 03:46

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:26

أذان العشاء: 07:50

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:46

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب: 06:25

أذان العشاء: 07:48

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 3:52
أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:25

أذان العشاء: 07:47  
 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 3:56

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب: 06:23

أذان العشاء: 07:42

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 3:55

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب: 06:20

أذان العشاء: 07:39

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:44

موعد أذان الظهر 11:50

موعد أذان العصر 3:26

موعد أذان المغرب 6:23

موعد أذان العشاء 7:45  

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 3:56


وقت صلاة الظهر 11:47

موعد أذان العصر 3:15

موعد أذان المغرب 6:13

موعد أذان العشاء 7:30

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر : 3:53

موعد أذان الظهر : 11:48

موعد أذان العصر : 3:18

موعد أذان المغرب : 6:16

موعد أذان العشاء : 7:34

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر

موعد أذان الفجْر 3:49

موعد اذان الظُّهْر 11:42

موعد أذان العَصر 3:11

موعد أذان المَغرب 6:08

موعد أذان العِشاء 7:26

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد أذان الفجْر: 3:42

موعد أذان الظُّهْر : 11:50

موعد أذان العَصر: 3:27

موعد أذان المَغرب: 6:23

موعد أذان  العِشاء: 7:47

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد أذان  الفجر: 03:45

موعد أذان  الظهر: 11:49

موعد اذان  العصر:03:24

موعد أذان  المغرب: 06:21

موعد أذان  العشاء:07:43

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح

موعد أذان الفجْر: 4:02

موعد أذان الظُّهْر: 12:10

موعد أذان العَصر: 3:47

موعد أذان المَغرب: 6:44

موعد أذان العِشاء: 8:07

موعد صلاة العصر موعد أذان المغرب محافظة رمضان الصلاة اليوم الدستور

الأكثر قراءة

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

الداخلية تداهم أوكار المخدرات بالغربية والشرقية قبل ترويجها

«الصحة» تتأهب لمواجهة ذروة موجة كورونا الثالثة

بعد أزمة مى حلمى ومحمد رشاد.. أكثر مواليد الأبراج الفلكية عرضة للطلاق

«كان بيشرب مخدرات ويزني في المقابر».. تفاصيل اتهام عامل باغتصاب جثة ممرضة وحرقها

تعرف على مواعيد الإفطار فى جميع المحافظات اليوم 9 رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين فى القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تدين محاولات إسرائيل لإخراج المقدسيين من منازلهم

فلسطين تبحث مع وزير خارجية لوكسمبورج الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة