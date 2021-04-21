على طريقة «شفشاون».. شباب يبدعون ويحولون جدران منطقتهم للوحات فنية (صور)

مع قدوم شهر الخير والإحسان يستعد المصريون لاستقباله بمظاهر الفرح والسرور ويبدعون في تتزين الشوارع والمنازل والمحلات فرحا به، واحتفاء واحتفالا بحلوله، لكن شباب منطقة حدائق القبة كانوا يفكرون خارج الصندوق، بحيث يزينون شوارعهم ليس فقط لشهر رمضان بل لتدوم طول العام والأعوام القادمة، وذلك من خلال إعادة طلاء المنازل والحواري وتزيينها برسومات للشخصيات الكرتونية الشهيرة، والتي اعتدنا على متابعتها خلال شهر رمضان على شاشات التليفزيون وغيرها من العبارات والأشكال المختلفة.

لم يكن ذلك الأمر وليد اللحظة بل هي فكرة الشاب لؤي محمد، صاحب الـ23 عاما، والذي حولها فيما بعد لمبادرة أطلق عليها “تطوير شارعنا”، وذلك لكونه عاشقا للجمال، حيث يقول: “كنت أقيم في المغرب قبل عام ومتزوج من مغربية وأعجب بجمال وروعة منطقة شفشاون‎ هناك التي تطلى جدرانها بالون اللبني وتتسم بالمنظر الرائع، كما أعجب أيضا بمنازل النوبيين التي تمتاز بكثرة الألوان التي تزينها، فقام بالدمج بين الفكرتين لينتج عنها هذه الفكرة التي انتشرت على نطاق كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف لؤي أنه طرح الفكرة على شقيقة في بادئ الأمر كونه يعمل "نقاش" لكنه رأى في بداية الأمر أن من الصعب اقناع الأهالي بالمشاركة في هذه الفكرة، ولكنهم لم يحبطوا بل قاموا بأخذ الخطوة من قبل التجربة، وعلى عكس ما توقعوا لاقوا ترحيبا كبيرا ومساندة من أهالي المنطقة وشاركوا بالمال والخبرة والجهد، حيث كان من بين أهالي المنطقة رسام وخطاط وعمال طلاء وظلوا يعملون لمدة 15 يوما وسط حالة من البهجة بين الأهالي.

وأوضح أنه بعد نجاح الفكرة قرر إطلاق المبادرة لتشجيع الناس على تنفيذها، لينتشر الجمال بيننا، مشيرا إلى أن رئيس حي حدائق القبة وعضو البرلمان عن الدائرة قاما بزيارتهم وتشجيعهم، ووعدهم بالتكريم وتعميم الفكرة، ويتوقع تحول الشارع من مجرد شارع بسيط لمزار لدى الكثير من محبي الجمال، حيث حاز على اهتمام الكثير من وسائل الإعلام ومشاهير السوشيال ميديا منهم اليوتيوبر كريم السيد وهو يتمنى أن تصل الفكرة للمسؤولين والمؤسسات العليا بالدولة لتعميم الفكرة وتحويل الشوارع المصرية للوحات فنية.

طلاء المنازل والحواري وتزيينها

طلاء المنازل والحواري وتزيينها

طلاء المنازل والحواري وتزيينها

طلاء المنازل والحواري وتزيينها

طلاء المنازل والحواري وتزيينها

طلاء المنازل والحواري وتزيينها