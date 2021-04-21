البرازيل تسجل نحو 70 ألف إصابة جديدة بكورونا و3321 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، تسجيل 3321 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و69381 إصابة، خلال 24 ساعة.

و بلغ إجمالي عدد وفيات كورونا في البرازيل 378 ألفًا و3 حالات، وإجمالي عدد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء 14 مليونًا و43 ألفًا و76 حالة، حسبما نقلت وكالة أنباء «تاس» الإخبارية الروسية، اليوم الأربعاء.

و شهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

و تأتي البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات و الوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة و خلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن الوباء في «نقطة حرجة»، فدول تمكنت من لجم تفشي الوباء بفضل حملات التلقيح الكثيفة، و أخرى مثل الهند تواجه ارتفاعًا حادًا جديدًا لأعداد الإصابات والوفيات.

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في العالم، و التي أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن العالم قد سجل ثلاثة ملايين وفاة بالفيروس حتى صباح السبت الماضي، و ارتفع عدد الوفيات مجددًا في شهر أبريل الجاري مقارنة بالتباطؤ في شهر مارس الماضي، و وصل حتى 12 ألف وفاة يوميًا.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.