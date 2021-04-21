الأربعاء 21 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل نحو 70 ألف إصابة جديدة بكورونا و3321 وفاة

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، تسجيل 3321 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و69381 إصابة، خلال 24 ساعة.

و بلغ إجمالي عدد وفيات كورونا في البرازيل 378 ألفًا و3 حالات، وإجمالي عدد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء 14 مليونًا و43 ألفًا و76 حالة، حسبما نقلت وكالة أنباء «تاس»  الإخبارية الروسية، اليوم الأربعاء.

و شهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.
و تأتي البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات و الوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة و خلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن الوباء في «نقطة حرجة»، فدول تمكنت من لجم تفشي الوباء بفضل حملات التلقيح الكثيفة، و أخرى مثل الهند تواجه ارتفاعًا حادًا جديدًا لأعداد الإصابات والوفيات.

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في العالم، و التي أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن العالم قد سجل ثلاثة ملايين وفاة بالفيروس حتى صباح السبت الماضي، و ارتفع عدد الوفيات مجددًا في شهر أبريل الجاري مقارنة بالتباطؤ في شهر مارس الماضي، و وصل حتى 12 ألف وفاة يوميًا.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

البرازيل الولايات المتحدة فيروس كورونا كورونا وفيات فيروس وفيات كورونا 24 ساعة عدد وفيات كورونا اعداد المصابين المصابين إصابة جديدة الاصابات الجديدة بفيروس كورونا إصابة جديدة بكورونا

الأكثر قراءة

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

الداخلية تداهم أوكار المخدرات بالغربية والشرقية قبل ترويجها

«الصحة» تتأهب لمواجهة ذروة موجة كورونا الثالثة

تم إعدامه.. كل ما تريد معرفته عن الضابط الخائن محمد عويس

«كان بيشرب مخدرات ويزني في المقابر».. تفاصيل اتهام عامل باغتصاب جثة ممرضة وحرقها

«كبدة مع أسماء أبو اليزيد».. لماذا تصدر الفنان أحمد مكى تريند تويتر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين فى القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تدين محاولات إسرائيل لإخراج المقدسيين من منازلهم

فلسطين تبحث مع وزير خارجية لوكسمبورج الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة