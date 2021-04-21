«رمضان فى مصر إندونيسيا» ضمن أمسيات علاقات ثقافية بالأعلى للثقافة.. اليوم

تعقد في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلى للثقافة٬ أمسية جديدة٬ تحت عنوان "رمضان في مصر إندونيسيا"٬ وتقام الأمسية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وتتضمن الأمسية كلمة دكتورة إيناس عبد الدايم - وزيرة الثقافة المصرية - وكلمة السفير لطفى رؤوف - سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهـرة - وكلمة السفير رضا الطايفى- المساعد السابق لوزير الخارجية.

كما تشارك نخبة من المفكرين وأساتذة الأدب الشعبي والفلكلور ورجال الدين٬ ومن بينهم: دكتور أحمد بهى الدين - أستاذ الدراسات الأدبية والنقدية قسم اللغة العربية بكلية الآداب – جامعة حلوان - عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس - الشيخ سعيد محمد داوود – مبعوث الأزهر الشريف لدولة إندونيسيا 2013- 2016.

الدكتور/ سميح شعلان- عميد المعهد العالى للفنون الشعبية؛ مقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس- الدكنور عمرو الوردانى – أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الافتاء. الدكتور محمد الحسينى فرج – مبعوث الأزهر الشريف لدولة إندونيسيا 2017-2020. ويدير اللقاء د. هشام عزمي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

تقام الأمسية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على فيسبوك.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي٬ كان قد قام بزيارة لإندونيسيا في العام 2015، وعقد الرئيس قمة ثنائياً مع الرئيس الإندونيسى "جوكو ويدودو". ناقشا الجانبان ثلاث قضايا رئيسية تعلقت الاولى بدعم العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين فى ضوء زيادة حجم الاستثمارات الإندونيسية بالسوق المصرية إلى حوالى 600 مليون دولار.

والثانية ركزت على تعزيز التعاون لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام ومواجهة التطرف والإرهاب. والثالثة تناولت الرعايا الإندونيسيين المقيمين فى مصر. التقى السيسي بأمين عام رابطة الآسيان، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر ودول الآسيان على الصعيد الاقتصادي، لاسيما على ضوء الفرص الواعدة التى توفرها مصر فى إطار العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية التى تدشنها فى المرحلتين الراهنة والمستقبلية.

وفي نفس العام قام وفد إندونيسي رفيع المستوى ضم كلا من دكتور أحمد هاشم مزادي عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، دكتور محمد ناصم حسن أمين عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، ودكتور أنتونج ويدودو أمين المجلس الاستشاري الرئاسي. بزيارة لمصر للاستفادة من خبرات مصر في مجال تدريب الدعاة، استقبل الوفد دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

