الصين تسجل مضاعفة فى الحصيلة اليومية لإصابات كورونا

سجلت السلطات الصحية الصينية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني اليوم مقابل 10 حالات قبل يوم واحد.

وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن حالتين من أصل الحالات الجديدة المسجلة، هما محليتان، وتم تسجيلهما في مقاطعة يونان الجنوبية على الحدود مع ميانمار.

وسجلت الصين أيضا 7 حالات إصابة جديدة بدون أعراض مقابل 9 حالات قبل يوم واحد، لكنها لا تضيف تلك الحالات إلى حصيلة الإصابات المؤكدة.

يذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين منذ اندلاع الوباء وصل إلى 90541 شخصا، وحصيلة الوفيات بقت بدون تغيير عند 4636 حالة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن الوباء في «نقطة حرجة»، فدول تمكنت من لجم تفشي الوباء بفضل حملات التلقيح الكثيفة، و أخرى مثل الهند تواجه ارتفاعًا حادًا جديدًا لأعداد الإصابات و الوفيات.

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في العالم، والتي أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن العالم قد سجل ثلاثة ملايين وفاة بالفيروس حتى صباح السبت الماضي، و ارتفع عدد الوفيات مجددًا في شهر أبريل الجاري مقارنة بالتباطؤ في شهر مارس الماضي، و وصل حتى 12 ألف وفاة يوميًا.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.