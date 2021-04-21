«الأرض ترسم معى» استجابة للأطفال الهنود لمبادرة الدكتورة وفاء ياديس

انطلقت اليوم فعاليات معرض الأطفال "الأرض ترسم معى" احتفالا بيوم الأرض ٢٢ أبريل على قناة www.youtube.com/guruwafaatv .

وضم المعرض مصر وماليزيا والهند، التى تواصل العديد من أطفال جاليتها بمصر بمبادرة معارض صغيرة أونلاين استجابة لدعوة وفاء ياديس لمشاركة أطفال الجالية الهندية في مبادرة معارض صغيرة أونلاين، للسفارة الهندية بمصر، والتي استقبل الفنانة السكرتير الأول وعقد اجتماع مع سعادة السفير "أجيت جوبته" الذى وصل القاهرة الشهر الماضى.

ويأتى معرض (الأرض ترسم معى) بتوجيهات الفنانة وفاء ياديس للأطفال بالتفاعل مع الألوان والكولاج بما يمثل الانسان وعمله للحفاظ على المياه وأهمية العمل بالزراعة والحفاظ على حياة الحيوانات والأشجار واستخدم الأطفال أوراق الشجر والزهور والخضار وقشر الفاكهة والحبوب لتمثيل جمال الأرض وعلاقة الناس بالخضرة والطعام.

يذكر أن الفنانة التشكيلية وفاء ياديس، حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة بجامعة حلوان والدكتوراه بجامعة سيدونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجي التابعة لجامعة سيدونا.

جدير بالإشارة أن الفنانة التشكيلية وفاء ياديس تلعب دورا بارزا في تنشيط الحركة التشكيلية وذلك عبر تقديمها العديد من المبادرات والمعارض الصغيرة أونلاين منها المعرض الجماعي لمارس هذا العام 2021 والذي ضم أكثر من ١٨٠٠ طفل من مصر وإندونيسيا وماليزيا ودول شمال أفريقيا وقد شاركت الجالية الليبية بأكبر عدد من الرسوم للأطفال بين عمر الخامسة والثالثة عشر.

وكذلك قدمت معرض (أشجار طفولية) قد يكون الأول من نوعه؛ كونه يدور عن حالات سيكولوجية لمراحل طفولة من عمر الرابعة الى الخامسة عشر وتأثير هذه الحالات النفسية الشكلية واللونية على المتلقّى من الطفل والشاب إلى مرحلة الكهولة.

وتمر الحالات السيكولوجية الطفولية بـ ٣٨ لوحة فن تشكيلى ميتافيزيقى تمثل أبعاد البهجة والزمن والحب واللعب والأمومة والاحتفال حتى الوصول إلى معادلة الشجاعة فى مواجهة الحياة بما يملكه الإنسان من تداعيات طفولية.