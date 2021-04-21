«كبدة مع أسماء أبو اليزيد».. لماذا تصدر الفنان أحمد مكى تريند تويتر؟

تصدر الفنان أحمد مكي تريند “تويتر” بعد الحلقة الثامنة من مسلسل “الاختيار ٢”، وذلك بعد مشهد مكي والفنانة أسماء أبو اليزيد خلال أكلهما للكبدة سويا واعترافه لحبه لها.

فقال أحد رواد تويتر:"‏لم أكن أتوقع نهائيًا أني أشاهد عملًا فنيًا يجمع هؤلاء العظام الأقرب لقلبي منذ الصغر، العظيم كريم عبد العزيز الممثل المفضل بالنسبة لي ويأتي بعده العظيم فعلا وليس قولًا أحمد مكي، ولكن نقفل القائمة نهائيًا بملكة جمال مصر والعالم العربي المصرية بكل تفاصيلها الجميلة أسماء أبو اليزيد". https://t.co/8m7t7Bj7HR‎‎‎

وقال آخر: "‏هو تقريبا أحمد مكي هيخلص المسلسل من هنا ونص شباب مصر هتحب الحب وسيرته".

https://twitter.com/THOMASN40487168/status/1384636062753034240?s=19

هاجر: “‏مشهد أحمد مكى وأسماء أبو اليزيد وهى بتقوله أنا كمان بغير وأنت لابس نص كم ودرعاتك باينه رد مكى وهو بيقول يوه هى باينة معكيش حاجة أحطها عليا بطريقته دى فصلنى ضحك.. عسل أوى مع بعض مشاهدهم كلها فى قلبى”.

‎ https://t.co/aZ6iNMrEcD‎

وعلى الرغم من أن مسلسل "الاختيار 2" يتناول بطولات الشرطة المصرية في التصدي للعمليات الإرهابية وحماية الوطن، لكنه أيضا يستعرض جانب آخر من حياة ضباط الشرطة الجانب الأسري الذي لا يراه الجمهور أبدا.

ومن ضمن القصص التي جذبت الجمهور في المسلسل قصة حب "يوسف الرفاعي" أحمد مكي و"عاليا" أسماء أبو اليزيد، وشهدت الحلقة السابعة اللحظة المنتظرة، عندما اعترف "يوسف" بحبه لـ"عاليا"، ولم يأت هذا الاعتراف إلا في يوم خطبتها على رجل آخر، وشهدت الحلقة الثامنة انسجام الثنائي ما جعل مكي يتصدر التريند.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3.30 عصرًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.