الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجاة شهد من القتل.. تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل «ضل راجل»

مشهد من مسلسل ضل
مشهد من مسلسل ضل راجل

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ضل راجل تتابع شديد للتفاصيل الخاصة بمحاولة اجهاض شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس حيث دخل أحد المسلحين إلي المستشفي التي تتواجد بها من أجل أن يحذرها بعدم الحديث عن أسماء من وراء محاولة اجهاضها؛ حيث هددها بأنه سوف يقتل والدها الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال ويقتل والدتها التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي.


استمرت الحلقة في تصاعد الأحداث حيث قام جلال؛ بالبحث عن غادة التي تعرف تفاصيل عن محاولة اجهاض ابنته حيث توصل إلي فيلتها وراها مع سليم الشخصية التي يقدمها الفنان محمد ابراهيم يسري لتنتهي الحلقة عند ذلك المشهد الذي شارك فيه الفنان محمد علي رزق الذي يقدم شخصية مدرس تاريخ .


وضمن أحداث الحلقة تعرضت شقيقة شهد الصغيرة لخلافات كثيرة في مدرستها الثانوية بعد أن قامت زميلاتها بالحديث عن حمل شقيقتها وهو ما جعلها تنفعل وتدخل في مشاجرة بالأيدي .


وكانت منص من الأحداث مقابلة جمعت بين الدكتورة المعالجة لشهد وهي شخصية الفنانة نور اللبنانية والضابط المكلف بالبحث عن الحقيقية وراء السحل والضرب والاجهاض حيث أكدت له أن هناك شخص دخل المستشفي وهدد شهد وهو ما ازعجه ليستمر في البحث عن الشخصيات التي حاولت قتلها .


يشارك في بطولة مسلسل ضل راجل كل من محمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.


واعلنت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.
 

ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته ويطلق المثل “ضل راجل ولا ضل حيطه” وهو المثل الشعبي المعروف .

رنا رئيس الفنان ياسر جلال ياسر جلال مسلسل ضل راجل ضل راجل الفنانة نرمين الفقي قتل التاسعة الحلقة التاسعة

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