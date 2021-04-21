كورال أطفال مصر يحقق حلم ياسر فى الغناء والتمثيل

“الهدف علشان تحققه لازم تصدقه.. تصدق إنك تقدر.. وتنوي إنك مش هترجع عن طريقك مهما كان الصعب”، هكذا يقول “ياسر” أحد أعضاء فريق كورال أطفال مصر.

ويضيف ياسر: “حبى للغناء بدأ من صغرى.. كان عندي حلم.. كنت دايما بشوف نفسي واقف على خشبة المسرح بغني وكل الناس بتسمعني.. وفعلا حلمي اتحقق مع وزارة التضامن الاجتماعي.. جالي الفرصة إني أغني مع أوركسترا كورال أطفال مصر تحت قيادة المايسترو الكبير سليم سحاب.. الكورال أسسته وزارة التضامن الاجتماعي عام ٢٠١٤ بفكرة ملهمة من المايسترو سليم سحاب.. بإنشاء كورال من أبناء دور الرعاية التابعة للوزارة”.

وتابع: "المايسترو صدق موهبتي وآمن بحلمي.. وأثّر كتير على شخصيتي .. بفرح لما ألاقي الناس بتسمعني في الحفلات وبتسقفلي وبيقولولي بنستنى الحفلات دي عشان نسمع صوتك، أنا كمان بحب التمثيل جدا.. شاركت في عروض مسرحية كتيرة أهمها بالنسبالي كان شكوكو فى أوبريت ليلى مراد".

واستطرد: “دلوقتي أنا تخرجت من معهد الموسيقى ومكمل في حلمي إني أكون فنان كبير وصوتي يوصل لكل الناس”.

وتقوم الوزارة بالشراكة مع الجمعيات بتقديم دعم نقدي وعيني بقيمة ١.٣٤٠ مليار جنيه سنويا مستهدفة ٤٤٠ ألف يتيمة ويتيم، كما تقوم الوزارة برعاية وحماية ٢٢ ألف من الأيتام، إما فى دور رعاية اجتماعية أو أسر بديلة، وبناء على توجيهات الرئيس تم التعاون مع الهيئة الهندسية فى دراسة تطوير ٤٠ دار رعاية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن آمن لأبناء دور الأيتام بعد بلوغهم السن ويتم توفير ذلك بحق الانتفاع لحين تملكهم السكن بعد فترة، كما يتم توفير تأمين صحى لهم وكذلك بطاقات تموين ودعم نقدي من الوزارة لحين اعتمادهم على أنفسهم.