تعقيم 7 مساجد بمركز الخارجة فى الوادى الجديد

قال عبد الحميد منصور، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، إنه جرى تنظيم فرق تعقيم من كوادر وشباب الأمانة بمركز الخارجة تولت تعقيم 7 مساجد بمدينة الخارجة، ضد فيروس كورونا، وذلك لتوفير الجو الصحي وحماية المصلين لأداء الصلاة خلال شهر رمضان المعظم.

وأضاف «عبد الحميد»، أن المساجد هي «المجمع الإسلامي بميدان الشعلة -عمر بن الخطاب-المعز- عمار بن ياسر- مسجد ناصر- مسجد التعمير- مسجد القشلاق»، على أن تتواصل فرق التطعيم من كوادر الحزب لتغطي جميع المساجد خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن مستمر بكل ما أوتي من قوة في تقديم يد العون للمواطنين في كافة أنحاء المركز خلال شهر رمضان الكريم.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، من خلال مبادرة «حياة كريمة».

الجدير بالذكر، أن الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أكد أن أهم ما يميز هذه الفترة هو التعقيم المستمر للمساجد، من حملات نظافة وتطهير يقوم بها رجال وزارة الأوقاف في جميع المساجد التي تستقبل المصلين لصلاة التراويح

ولفت رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء اتخذت عدة إجراءات تنفذها وزارة الأوقاف الآن، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية لترفع تقرير يومي لما يتم في جميع المساجد خلال شهر رمضان، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من دونه.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد شدد خلال كلمته في افتتاح المجمع الإسلامي الكبير «مسجد التواب الرحيم»، الأسبوع الماضي على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة أثناء الصلوات الخمس، وإلا الإغلاق التام للمسجد.



وأكد وزير الأوقاف، أن من تعظيم شعائر الله بناء مساجد كبري ومجمعات إسلامية تليق بالمواطنين وروادها، وليس من تعظيم شعائر الله عمل مكان صغير وضيق لا توجد به تهوية ولا تتخلله أشعة الشمس ولا يصلح للعبادة، هذا ليس تعظيمًا لشعائر الله.

