الأربعاء 21 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد عرض 8 حلقات.. مسلسل «ضل راجل» لياسر جلال يواصل تصدر التريند

ضل راجل
ضل راجل

يواصل مسلسل "ضل راجل" تصدره على مؤشرات البحث بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد عرض 8 حلقات فقط منه وهو من بطولة ياسر جلال ونخبة من نجوم الفن.

 

وكانت تعليقات الجمهور على تويتر: "المسلسل رائع وأداء ياسر جلال متميز" وكتب آخر: "ليه يا شهد عملتي كده"، وكتب آخر: "ياسر جلال الأب حسيت إنه أبويا"، ودعا آخر له أن يلتقي بفاعل هذه الجريمة في ابنته.

وكان قد احتفل فريق عمل مسلسل "ضل راجل" بعيد ميلاد النجم ياسر جلال بحضور الفنان محمود عبد المغني ورنا رئيس ونبيل نور الدين والمخرج أحمد صالح.

من ناحية أخرى أعرب النجم ياسر جلال، عن سعادته بهذه المفاجأة حيث يوافق عيد ميلاده 16 من شهر أبريل الجاري.

وكان النجم ياسر جلال قد تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بهشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله "ضل راجل" والآخر يحمل اسمه "ياسر جلال"، وذلك بعد أن لاقت الحلقات التى تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة “الحياة” في تمام الساعة 11:30 مساءً،  بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته. 

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما يشارك الفنان محمد رمضان بمسلسل «موسى» بطولة وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة ومسلسل «نجيب زاهي زركش» ليحي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية.

ضل راجل
ضل راجل
ضل راجل الفنان ياسر جلال الحلقة 8 ضل راجل تريند احداث مسلسل ضل راجل

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