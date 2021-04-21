الجيش اليمنى يعلن استهداف مليشيا الحوثى غرب مأرب

نفذ الجيش الوطني اليمني مسنودًا بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم، كمينًا محكمًا استهدف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب مأرب، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - إن أبطال الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع من مليشيا الحوثي إلى كمين محكم في جبهة المشجح قبل أن يطبقوا عليها الحصار ويوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر، أن الجيش الوطني اليمني استعاد أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة، كانت بحوزة عناصر المليشيا.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة غرب مأرب، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

كما قتل وأصيب عدد من المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا، اليوم الثلاثاء، في عمليات متفرقة للمقاومة الشعبية اليمنية في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة محافظة البيضاء.

وذكر مصدر ميداني يمني، أن مقاومة جبهة الحازمية شنت هجومًا مباغتًا على مليشيات الحوثي في منطقة آل دومان بمديرية الصومعة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، أمس الثلاثاء، أعمال الابتزاز الذي تمارسها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق ما تبقى من البيوت التجارية الصامدة في مناطق سيطرتها تحت مسمى «الزكاة».



وطالب الإرياني -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الخاص والأمريكي لليمن بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف جرائمها اليومية بحق القطاع الخاص، وإنقاذ ما تبقى من نشاط اقتصادي، وعدم ترك ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعًا وفقرًا في مناطق سيطرتها رهينة لممارسات هذه المليشيا الإجرامية.



وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت باختطاف التجار واقتحام وإغلاق عشرات المصانع والمحلات التجارية، ومنع الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء من تنظيم مؤتمر صحفي‏.



وأشار الأرياني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت منذ انقلابها على اليمن حملات سلب ونهب منظم للقطاع الخاص لتمويل حربها العبثية على اليمنيين، غير مكترثة للآثار الكارثية لممارساتها على الاقتصاد الوطني، ومصادر أرزاق الناس وسبل حياتهم، بعد أن عطلت الحياة العامة ونهبت الخزينة ومرتبات موظفي الدولة‏.

وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر مصرع القيادي البارز في صفوف ميليشيا الحوثي وقائد إحدى جبهاتها المشتعلة في المعارك الدائرة غرب مأرب، شرقي اليمن.