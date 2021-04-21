بعد تحصيل 100 صك.. «أوقاف بنى سويف» الرابحة فى مسابقة صكوك الأضاحى

حققت مديرية أوقاف بني سويف أول “100 صك” في مسابقة شهر رمضان المبارك 1442هـ / 2021م في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وصرف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مكافأة قدرها ألفين وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف بني سويف، مع صرف مكافأة استثنائية قدرها (1000 جنيه) لمدير المديرية كونها المديرية الأولى التي تحقق (100 صك) في المسابقة الرمضانية لصكوك الأضاحي، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

وتقدمت إدارة مشروع صكوك الأضاحي بديوان عام الوزارة بالشكر على هذا الجهد، وأعلنت سبل المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي وهي كالآتي:

للمشاركة في المشروع اتصل أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر "الواتس آب" على أي من الأرقام التالية: (01144463951 - 01202527258 - 01120857330) ، متضمنة : (الاسم - العنوان - التليفون - عدد الصكوك).

أو سجل عبر الرابط التالي : (http://ar.awkafonline.com/?page_id=130037) ، يصلك مندوب الوزارة حيث كنت.

أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي المصري – البريد المصري – فوري).

وأعلنت اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحي لعام 1442هـ / 2021م بوزارة الأوقاف، عن مكافأة تحفيزية قدرها 2500 جنيه لكل 100 صك تحققها أي مديرية من المديريات خلال الشهر الكريم، إضافة إلى مكافأة إضافية قدرها 2500 جنيه لقيادات أعلى بالمديريات على مستوى الجمهورية تحصيلًا خلال شهر رمضان.