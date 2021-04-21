السعودية تغلق 23 مسجدًا مؤقتًا بسبب كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية 23 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 72 يومًا 700 مسجد، وفتح 644 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه تم إغلاق 11 مسجدًا بمنطقة الرياض، و6 مساجد بمنطقة القصيم، ومسجدين اثنين بالمنطقة الشرقية، ومسجد في كل من مناطق (عسير والباحة والجوف وجازان) بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح 16 مسجدًا، عشرة منها بمنطقة الرياض، واثنين بمنطقة جازان، ومسجد في كل من مناطق (الباحة والجوف وعسير والحدود الشمالية) وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الوباء في "نقطة حرجة"، فدول تمكنت من لجم تفشي الوباء بفضل حملات التلقيح الكثيفة، وأخرى مثل الهند تواجه ارتفاعا حادا جديدا لأعداد الإصابات و الوفيات.

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في العالم و التي أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية أن العالم قد سجل ثلاثة ملايين وفاة بالفيروس حتى صباح السبت الماضي و ارتفع عدد الوفيات مجددا في شهر أبريل الجاري مقارنة بالتباطؤ في شهر مارس الماضي و وصل حتى 12 ألف وفاة يوميا.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.