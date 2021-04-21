وفد من تنسيقية الأحزاب والسياسيين يطمئن على مصابى حادث قطار طوخ

قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يضم عدد من أعضاء لجان الإدارة المحلية والصحة والنقل، بزيارة محافظة القليوبية اليوم، للاطمئنان على مصابي حادث قطار طوخ والذي أسفر عن وفاة ٢٣ واصابة ١٢٩.

ضم الوفد كلًا من إيمان طلعت، أمين بدر، محفوظ حامد ومحمد نبيل أعضاء لجنة الادارة المحلية، محمود خليل وعمر أشرف عضوا لجنة الصحة، بالإضافة إلى دينا سمير ورحاب عبدالله عضوا لجنة النقل والقوى العاملة بالتنسيقية.

وتفقد الوفد حالة المصابين في الحادث كلًا من مستشفى التأمين الصحي ببنها ومستشفى جامعة بنها، حيث تم الاطمئنان على صحة المرضى والتواصل مع الحالات الحرجة والتي تحتاج لمتابعة من قبل التنسيقية.

تأتي تلك الزيارة بهدف الاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوى لهم ولأسرهم، ومتابعة الحالات التي ستحتاج لرعاية تأهيلية كحالات البتر وفاقدي الأطراف.

فيما قام وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يضم كلًا من النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ، بزيارات عاجلة لمستشفيات القليوبية منذ اللحظات الأولي لوقوع الحادث وذلك لمتابعة المصابين والاطمئنان علي توفر الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأكد نواب التنسيقية على متابعة التحقيقات الجارية للوقوف علي أسباب الحادث وأوجه القصور وذلك لمحاسبة المقصرين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة ملايين المصريين الذين يعتمدون في تنقلاتهم اليومية على القطارات، كما شدد النواب علي ضرورة تطوير نظم الأمان والعنصر البشري بالسكة الحديد وعدم تأجيل تلك الخطوات.

وعقب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مداخلة النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حادث أنقلاب عربات قطار بمحافظة القليوبية و المطالبة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق و محاسبة المسئولين.