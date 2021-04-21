الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكى فى مصر اليوم الأربعاء 21-4-2021

الدولار
الدولار

يقدم موقع "الدستور" سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم الأربعاء 21-4-2021، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية  الخاصة العاملة بالأسواق المحلية المصرية.

 محليًا، بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم الأربعاء 21-4-2021

وعلى المستوى المحلي، جاء أعلى مستوى للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في بداية التداولات الصباحية  اليوم، ويقدم البنك الأهلي الكويتي وبنك الإمارات دبي الوطني وكريدي أجريكول والبنك العربي الأفريقي الدولي السعر عند 15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري على عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري في السوق المحلية عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

 

وحقق سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

 

ويقدم بنك الإسكندرية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

 

وصلت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك العقاري المصري العربي إلى مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك قطر الوطني الأهلي عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

 

ويقدم بنك المصرف المتحد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع. 

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 يشار إلى أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $،  علماً أن أكبر فئة للدولار وصلت 100,000 للورقة الواحدة.

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