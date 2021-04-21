تم إعدامه.. كل ما تريد معرفته عن الضابط الخائن محمد عويس

في حلقة الأمس من مسلسل الاختيار ٢ ظهر الضابط الخائن محمد عويس والذي لعب دوره الفنان أحمد شاكر وهو يرشد بمعلومات عن الضابط محمد مبروك، بالامن الوطني والذي يقوم بدوره الفنان إياد نصار.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن الضابط محمد عويس.

-المقدم محمد عويس هو ضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة.

-بدأ عمل محمد عويس في إدارة المرور إلا أن وزارة الداخلية قامت بفصله لاعتناقه الفكر التكفيري، كما تواصل مع بعض العناصر الإرهابية التي تنتمي لجماعة الإخوان.

-متهم بالاشتراك مع خلية أنصار بيت المقدس في اغتيال المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني عام 2013.

-وقالت تحقيقات النيابة إن المتهمين في قضية بيت المقدس طلبوا منه إمدادهم بمعلومات عن مجموعة من الضباط يعملون بجهاز الأمن الوطني من ضمنهم الشهيد مبروك.

-وأكدت أن المقدم محمد عويس قام بإمداد التنظيم الإرهابي بمعلومات عن تحركات خط سير زميله محمد مبروك مما ساعد أنصار بيت المقدس في اغتياله بإطلاق النيران عليه فأصيب بـ 13 طلقة بمنطقة مدينة نصر أثناء ذهابه إلى العمل

-قبضت الأجهزة الأمنية على الضابط المفصول وتمكنت من تحديد دوره في عملية اغتيال “مبروك” حيث تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا.

-كما اعترف فى النيابة بأنه كان يحضر الجلسات الدينية، وكان يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية ومساعدة القائمين عليها.

-تمت إحالته لنيابة أمن الدولة العليا، والتى حققت معه، وفى مايو 2014، أمر النائب العام الشهيد هشام بركات، بإحالة عويس مع 207 إرهابيين آخرين، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة، وكان رقمه فى أمر الإحالة 18.

-بتاريخ 2 مارس 2020، قضت محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، بإعدام محمد عويس و36 آخرين على رأسهم الإرهابى هشام عشماوى وآخرين من العناصر التكفيرية.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب

