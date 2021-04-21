«المسحراتى».. ليلة حكى استعراضى بمركز الإبداع

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني٬ الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ خلال شهر رمضان الكريم٬ يقيم مركز إبداع قبة الغورى بمقره الكائن بشارع الأزهر٬ في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء٬ الموافق التاسع من رمضان٬ عرض جديد من العروض الأسبوعية المتميزة التى تقدمها فرقة «التنورة» التراثية.

وفى بيت السحيمى في مقره الكائن ببشارع المعز، يقدم الشيخ إيهاب يونس٬ في التاسعة مساء نفس اليوم٬ مجموعة من الإبتهالات الدينية منها "أدركنا يا الله"، "رمضان يا سيدنا"، "هليت يا شهر النور"، أنشودة "يا مالكا قدري وقدرك لا يدركه سواك"، وأنشودة "المسك فاح"٬ ابتهال "حبيبي أصل الجمال"٬ ابتهال "إن كنت تغدو"٬ ابتهال "من أرض المدينة" وغيرها.

ويُعد الشيخ المبتهل إيهاب يونس أحد أهم المنشدين المعاصرين، حرمه الله نعمة البصر ومنحة القدرة على حفظ القرآن الكريم كاملًا في عُمر الـ10 سنوات.

وفي سياق متصل٬ تقام في التاسعة مساء اليوم٬ بمركز الحرية للإبداع٬ والتابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية٬ ليلة جديدة من ليالي عرض الحكي الاستعراضي "المسحراتي"، رؤية وإخراج الفنان إيهاب يونس.

عرض حكي "المسحراتي" رؤية موسيقية لــ"شريف ياسر"٬ ملابس وإكسسورات لـ"ناهد عادل" استعراضات ادكتور أحمد يونس٬ مساعدين إخراج كلا من معتز علي، ونايف ماهر.

يتناول العرض اجواء رمضان خلال الثمانينات والتسعينات واستقبال الناس له فى الشوارع والبيوت، كما يستعرض الدراما والاغانى التى كانت تقدم بهذه المناسبة،وذلك من خلال شخصية المسحراتي.

يشار إلي أن مركز الحرية للابداع بالإسكندرية٬ يعتبر من أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية٬ بل أنه أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية٬ وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، و تقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه .

ويعد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ملتقى لأهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات والمهارات المتعددة٬ والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية و الفنية.

يقوم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز٬ وحرصًا على النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم المركز من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة و متباينة هادفة و قائمة علي دراسة متيقنة.

وتقام جميع الفعاليات والعروض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.