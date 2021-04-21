سعر اليورو الأوروبى فى مصر اليوم الأربعاء 21-4-2021

يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير، سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

محليًا، بلغ متوسط سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية عند 18.79 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي في مصر اليوم الأربعاء 21-4-2021

على المستوى المحلي، جاءت أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي، عند 18.83 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع، بينما تدول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف اليورو في مواجهة الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.67 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند 18.79 جنيه للشراء، و18.98 جنية للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى بنك مصر، عند 18.79 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل بنك HSBC عند مستوى 18.81 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك أبوظبي الأول

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك أبوظبي الأول عند 18.81 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني، عند مستوى 18.82 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

وفى بنك قناة السويس عرض سعر اليورو أمام نظيره المصري عند 18.81 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني QNB

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية المصرية داخل بنك قطر الوطني QNB مقابل الجنيه، عند 18.81 جنيه للشراء، و19.00 جنيهًا للبيع.