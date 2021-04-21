مصادر بجامعة القاهرة: الخشت ينوى الترشح لرئاسة الجامعة لفترة ثانية

كشفت مصادر بجامعة القاهرة، أن الدكتور محمد عثمان الخشت، ينوي التقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الجامعة لفترة ثانية، وذلك بعد مطالبة مجلس الجامعة بترشحه نظرًا لحجم الإنجازات الكبيرة التي حققها خلال إدارته في الفترة الأولى، ولاستكمال المشروعات الكبرى للجامعة، وللثقة في إحداث نقلة نوعية جديدة للجامعة، وذلك في اجتماع مجلس جامعة القاهرة شهر مارس، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع “الدستور”، أن الدكتور الخشت بدأ رئاسته للجامعة في 1 أغسطس 2017 وتنتهي مدته في 31 يوليو 2021، وحقق خلال هذه الفترة العديد من الإنجازات على كافة المستويات، وشهدت الجامعة طفرة كبيرة فى إحراز تقدم هائل فى التصنيفات العالمية للجامعات، بالإضافة الاهتمام الكبير بالتحول الرقمى للجامعة والتحول إلى جامعة من الجيل الثالث، فضلًا عن عدد من المشروعات الكبرى التي بدأت في عهده ،منها إنشاء الجامعة الدولية لجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، ومشروع تطوير المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة أفضل للمرضى، وإنشاء مدينة سكنية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأضافت المصادر، أن الدكتور الخشت أستاذ لفلسفة الدين بجامعة القاهرة وقيمة فكرية كبيرة وله مؤلفات وضعته في مصاف الكبار في مجاله، كما أنه موسوعي المعرفة، وتوجد دراسات كثيرة كتبها كبار الفلاسفة في العالم العربي عن الخشت ومدرسته الفلسفية، وقد قام عدد من الباحثين والعلماء والفلاسفة العرب بوضع مجلدين يتضمنان دراسات متعمقة في كتاباته.

وكان المجلس الأعلى للجامعات أعلن الجدول الزمني للإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة القاهرة، وهي:

••• الأوارق المطلوبة:

1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على (الأبحاث - المهارات العلمية - الإشراف على الرسائل العلمية - المشروعات البحثية المشارك فيها – التعاون الخارجي - بناء شراكات - المشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي ... إلخ). عدد (1) نسخة أصل + عدد (9) نسخ ورقية.

2) بيان حالة يشتمل على ( الإعارات - الإجازات – المهمات العلمية بالخارج - الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة. عدد (1) نسخة أصل + عدد (9) نسخ ورقية.

3) خطة لتطوير الجامعة عدد (1) نسخة أصل + عدد (9) نسخ ورقية.

4) تقديم كل ما سبق من أوراق في البنود ( 1 - 3) على إسطوانة مدمجة أوفلاشة بعدد (9) نسخ.

5) شهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من أحد الجهات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفي حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم يجب تقديمها قبل إعلان القائمة النهائية واجتماع لجنة البت في الطعون وإلا سيكون التقدم لاغيا.

6) صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح عدد ( 4 ) صور.

7) شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية (عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة) عدد (1) شهادة أصل.

8) صورة بطاقة الرقم القومي عدد (2) صورة.

9) صورة شخصية حديثة عدد (1) صورة.

10) سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية عدد (1) نسخة.



••• الجدول الزمني لإختيار القيادات الجامعية

(منصب رئيس الجامعة) لجامعة القاهرة

• من السبت 4/24 حتى الخميس 2021/09/29:

التقدم للترشح (بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات ).

• الخميس بعد الساعة الثالثة عصرا 2021/09/29:

إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين.

• من الثلاثاء 5/4 حتى الأربعاء 2021/05/5:

تلقي الطعون.

• الثلاثاء 2021/09/11:

اجتماع لجنة البت الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمني للمقابلات.

• الثلاثاء 2021/5/18:

تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة

• سيتم تحديد موعد المقابلات للسادة المرشحين لاحقا بعد اجتماع لجنة البت في الطعون كما هو مذكور أعلاه.

• جميع الاجتماعات والمقابلات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

