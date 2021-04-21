مستقبل وطن يوزع 190 وجبة فطار على الأولى بالرعاية بمركز الداخلة

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، أمس الثلاثاء، 190 وجبة غذائية ساخنة "وجبة إفطار" على الصائمين من المارة والأسر الأولى بالرعاية والفقيرة والأكثر احتياجًا.

في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد

وقال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ بالوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالمحافظة، إنه تفعيلًا لاستراتيجية الحزب في دعم مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جرى تدشين مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات الطازجة والساخنة بمقر أمانة الحزب بمدينة موط بمركز الداخلة، وتوزيعها على الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجًا مع مضاعفة تلك أعداد الوجبات خلال الأيام المقبلة.

أوضح عبد الغني، أنه جرى توزيع 70 وجبة غذائية في مدينة موط بمركز الداخلة، بينما جرى توزيع 120 وجبة غذائية في بعض القرى بالمركز، وجاري الإعداد لتوزيع وجبات مماثلة في مركزي بلاط والفرافرة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وتذليل كافة العقبات التي يمكن ان تواجه المواطن وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة".

الجدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من توزيع ٦ آلاف كرتونة مواد غذائية مقدمة من القوات المسلحة، كما يجري حالياََ توزيع ١٤ ألف كرتونة أخري و٣٢ طن بطاطس و١٠ طن لحوم ودواجن مجمدة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة. ووجه المحافظ الشكر والتقدير لكافة الجهات والجمعيات الداعمة وهي ( صندوق تحيا مصر - بنك الطعام المصري - مؤسسة الأورمان الخيرية - جمعية الدكتور مصطفى محمود الخيرية - جمعية نبض حياة - جمعية صناع الخير - جمعية سقيا الماء) ، مؤكداََ على دورهم البارز في دعم جهود المحافظة لتقديم المساعدات والخدمات للحالات المستحقة وتوفير حياة كريمة لهم

وكانت الجمعيات الخيرية قد تسابقت منذ بداية شهر رمضان على مساعدة الفقراء واليتامي والمحتاجين بتوزيع كراتين وسلع غذائية بجميع القري والمدن بمحافظة الوادي الجديد، فضلا عن تنفيذ مطبخ الخير بالجمعيات الخيرية وتقديم الوجبات المطهية والطازجة لليتامى، والمساكين، والأرامل، والمحتاجين من أهالي المحافظة علاوة على المغتربين، و تقدم الجمعية وجبة كاملة ودسمة تحتوي على العديد من الأصناف.