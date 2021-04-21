الحلقة 8.. «عسل الأفيون» أحدث جرائم مسلسل «لعبة نيوتن»

بعد حادث القتل الذي تسبب فيه سرب النحل في الحلقة الرابعة من مسلسل «لعبة نيوتن» للمخرج تامر محسن، يتورط النحل أكثر في عالم الجريمة بعد عرض تلقاه مربي النحل حازم «محمد ممدوح» من رجل الأعمال بدر «سيد رجب»، ليربي سرب نحل جديد بجوار صوبة يمتلكها لزراعة نبات الخشخاش، ويبرر هذا بأن العسل الناتج عن رحيق الخشخاش لاستخدامه الشخصي هو وأصدقائه.

الفكرة أثارت استغراب جمهور المسلسل على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها استخدام درامي جديد للنحل في المسلسل، بعد أن استخدمه حازم في قتل شاهين «أحمد طلعت» معاون بدر، ضمن العديد من الأحداث المثيرة وغير المعتادة في المسلسل.

وتسمح بلاد عديدة بإنتاج عسل نحل من رحيق زهرة الخشخاش، حيث يتغذى النحل على رحيق الزهرة كأي نبتة أخرى، ويتأثر الرحيق بمادة الأفيون المستخرجة من الزهرة، وتكون لعسل الخشخاش فوائد صحية في جرعات طبية محددة، وهو ما يقصده بدر، لكنه ممنوع بالجرعات الكبيرة لتسببه في أضرار صحية.

يتتبع مسلسل «لعبة نيوتن» رحلة حازم، وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان.

وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل «لعبة نيوتن» من بطولة النجمين منى زكي، ومحمد ممدوح، بدور زوجين يسعيان للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتنقسم أحداثه بين مصر التي يظل بها الزوج بعد فشله في الحصول على تأشيرة السفر، والولايات المتحدة التي تخوض فيها الزوجة مغامرة بعد قرارها بالبقاء هناك، وهو الخط الذي صُور بالكامل في الولايات المتحدة بطواقم أمريكية محترفة، في الإنتاج الدرامي الأول لشركة MediaHub – سعدي جوهر.