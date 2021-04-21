الأربعاء 21 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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بعد أزمة مى حلمى ومحمد رشاد.. أكثر مواليد الأبراج الفلكية عرضة للطلاق

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

أثار الفنان محمد رشاد وطليقته المذيعة مي حلمي، الجدل بعد ظهورهما في برنامج  شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي، بعد إلقائهما الاتهامات على بعضهما البعض بسبب قصة طلاقهم.

والحياة الزوجية ليست سهلة، لأنها تحتاج إلى الكثير من التضحيات والتنازلات من الطرفين، لذا تتحدث اليوم لجريدة الدستور خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن أكثر الأبراج عرضة للطلاق بسبب شخصيتهم وطريقة تصرفهم مع الشريك.

- برج الحمل :
مواليد برج الحمل على الرغم من أنهم اجمل شخصيات في مواليد الأبراج الفلكية جميعها الا أنهم يمتلكون شخصيات ليس عندها أى نوع من أنواع الصبر في العلاقات العاطفية التي يدخلوها، فهم يريدون من الشريك تلبية كل رغباتهم ولو كانت احياناً مرفوضة، ولا يعطون اي فرصة للطرف الآخر للتعبير عن رأيه لذلك فإنهم مواليد معرضين دائما أكثر من غيرهم للانفصال بسبب عدم قدرة الشريك على تحمل تصرفاتهم أكثر من ذلك.

- برج الأسد :
مواليد برج الأسد أشخاص عنيدة ويحبون دائمًا أن يكونوا محط لأنظار الجميع، وأكثر ما يكرهوه هو أن يكون هناك شخص يخالفهم في  الرأي علنًا حتى أن مواليد جميع الأبراج التي تتوافق مع مواليد برج الأسد فلكياً تجد صعوبة في المحافظة على العلاقة الزوجية معهم لذلك يعتبرون من مواليد الابراج الأكثر عرضة للطلاق والانفصال.

- برج الدلو :
مواليد برج الدلو اشخاص تمتلك الكثير من الجدية بشكل كبير جداً في حياتهم و يفتقدون اللمسات الرومانسية التي تضفي التجدد على العلاقة الزوجية مع الشريك، لذلك يحتاجون الى شريك يتفهم ذلك و يكون مبادر الرومانسية أما في حالة تزوجهم من شخص يشترك معهم في نفس الصفات الشخصية، فيمكن ان يكون مصير الزواج هو الانفصال و الطلاق.

- برج القوس :
يعتبر مواليد برج القوس أن الزواج كما يطلق عليه قفص ذهبي بالفعل و يقيد حريتهم و يقتل حبهم للمغامرة والحياة فهم من مواليد الابراج المستقلة للغاية و يحتاجون الى مساحتهم الخاصة، ووعندما يشعرون أنها مهددة يخرجون عن سيطرتهم، حتى يمكنهم ايضا التخلي عن الحياة الزوجية.

الأبراج الفلك خبيرة الأبراج منى أحمد الطلاق مي حلمي محمد رشاد

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