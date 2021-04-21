سوريا تسجل 154 إصابة جديدة 12 وفاة بكورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 130 حالة، ووفاة 12 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

و أوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا، بلغ حتى الآن 21 ألفا و 433 إصابة، شفيت منها 15 ألفا و 88 حالة، و توفيت 1468 حالة.

و سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا، في الثاني و العشرين من مارس من العام الماضي؛ لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع و العشرين من الشهر ذاته.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

و اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الوباء في "نقطة حرجة"، فدول تمكنت من لجم تفشي الوباء بفضل حملات التلقيح الكثيفة، و أخرى مثل الهند تواجه ارتفاعا حادا جديدا لأعداد الإصابات و الوفيات.

و أظهرت الإحصاءات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في العالم والتي أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية أن العالم قد سجل ثلاثة ملايين وفاة بالفيروس حتى صباح السبت الماضي و ارتفع عدد الوفيات مجددا في شهر أبريل الجاري مقارنة بالتباطؤ في شهر مارس الماضي و وصل حتى 12 ألف وفاة يوميا.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.