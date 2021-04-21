الأربعاء 21 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا تسجل 154 إصابة جديدة 12 وفاة بكورونا المستجد

كورونا في سوريا
كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 130 حالة، ووفاة 12 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

و أوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا، بلغ حتى الآن 21 ألفا و 433 إصابة، شفيت منها 15 ألفا و 88 حالة، و توفيت 1468 حالة.

و سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا، في الثاني و العشرين من مارس من العام الماضي؛ لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع و العشرين من الشهر ذاته.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

   و اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الوباء في "نقطة حرجة"، فدول تمكنت من لجم تفشي الوباء بفضل حملات التلقيح الكثيفة، و أخرى مثل الهند تواجه ارتفاعا حادا جديدا لأعداد الإصابات و الوفيات.

و أظهرت الإحصاءات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في العالم والتي أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية أن العالم قد سجل ثلاثة ملايين وفاة بالفيروس حتى صباح السبت الماضي  و ارتفع عدد الوفيات مجددا في شهر أبريل الجاري مقارنة بالتباطؤ في شهر مارس الماضي و وصل حتى 12 ألف وفاة يوميا.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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