تعرف على جميع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-4-2021

تنشر《الدستور》تقريرًا عن كافة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-4-2021، ونقدم لكم تقريرًا يوميًا عن كافة أنواع وأسعار الدواجن وفقا لآخر التطورات في السوق المصري الداجني، ويحتوي التقرير على أسعار وأنواع الدواجن التالية "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والكتاكيت والبط الفرنساوي والمسكوفي والمولارد"، وأسعار كراتين البيض البلدي والأحمر والأبيض.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 21-4-2021

لديكم كافة تفاصيل أسعار الدواجن خلال التقرير التالى، كما هو موضح بالتالي:

أسعار الفراخ اليوم

- سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأريعاء، بين ٢٦ إلى ٢٧ جنيهًا مصريًا.

- سعر كيلو الفراخ الساسو، اليوم الأربعاء، بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيهًا مصريًا.

- سعر كيلو الفراخ البلدي، اليوم الأربعاء، بين 35 إلى 36 جنيهًا مصريًا.

- سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء، بين ٢٠ إلى ٢١ جنيهًا مصريًا.

سعر الكتاكيت اليوم

- سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأربعاء، البالغ من عمره يوم واحد، بين ٣.٧٥ إلى ٤ جنيهات مصرية.

- سعر الكتكوت الساسو، اليوم الأربعاء، البالغ من عمره يوم واحد بين ٢ إلى ٢.٢٥ جنيه مصري.

- سعر الكتكوت البلدي، اليوم الأربعاء، البالغ من عمره يوم واحد بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه مصري.

سعر البط اليوم

- سعر لحم البط الفرنساوي، اليوم الأربعاء، بين ٢٤ إلى ٢٤.٥٠ جنيه مصري.

- سعر لحم البط المسكوفي، اليوم الأربعاء، بين ٤٧ إلى ٤٧.٢٥ جنيه مصري.

- سعر لحم البط المولارد، اليوم الأربعاء، بين ٣١ إلى ٣٢.٥٠ جنيه مصري.

سعر كتاكيت البط اليوم

- سعر كتكوت البط الفرنساوي، اليوم الأربعاء، البالغ من العمر يوم واحد، بين ٦.٥٠ إلى ٧.٥٠ جنيه مصري.

- سعر كتكوت البط المسكوفي، اليوم الأربعاء، البالغ من العمر يوم واحد، بين ١٤ إلى ١٥ جنيهًا مصريًا.

- سعر البط المولارد، اليوم الأربعاء، البالغ من العمر يوم واحد، بين ١٥ إلى ١٥.٥٠ جنيه مصري.

سعر كراتين البيض اليوم

- سعر كرتونة البيض الأحمر، اليوم الأربعاء، بين ٣٦ إلى ٣٧ جنيهًا مصريًا.

- سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الأربعاء، بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيهًا مصريًا.

- سعر كرتونة البيض البلدى، اليوم الأربعاء، بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيهًا مصريًا.