الأربعاء 21 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على جميع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-4-2021

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

تنشر《الدستور》تقريرًا عن كافة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-4-2021، ونقدم لكم تقريرًا يوميًا عن كافة أنواع وأسعار الدواجن وفقا لآخر التطورات في السوق المصري الداجني، ويحتوي التقرير على أسعار وأنواع الدواجن التالية "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والكتاكيت والبط الفرنساوي والمسكوفي والمولارد"، وأسعار كراتين البيض البلدي والأحمر والأبيض.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 21-4-2021

لديكم كافة تفاصيل أسعار الدواجن خلال التقرير التالى، كما هو موضح بالتالي:

أسعار الفراخ اليوم 

- سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأريعاء، بين ٢٦ إلى ٢٧ جنيهًا مصريًا.

- سعر كيلو الفراخ الساسو، اليوم الأربعاء، بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيهًا مصريًا.

- سعر كيلو الفراخ البلدي، اليوم الأربعاء، بين 35 إلى 36 جنيهًا مصريًا.

- سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء، بين ٢٠ إلى ٢١ جنيهًا مصريًا.

سعر الكتاكيت اليوم 

- سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأربعاء، البالغ من عمره يوم واحد، بين ٣.٧٥ إلى ٤ جنيهات مصرية.

- سعر الكتكوت الساسو، اليوم الأربعاء، البالغ من عمره يوم واحد بين ٢ إلى ٢.٢٥ جنيه مصري. 

- سعر الكتكوت البلدي، اليوم الأربعاء، البالغ من عمره يوم واحد بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه مصري.

سعر البط اليوم

- سعر لحم البط الفرنساوي، اليوم الأربعاء، بين ٢٤ إلى ٢٤.٥٠ جنيه مصري.

- سعر لحم البط المسكوفي، اليوم الأربعاء، بين ٤٧ إلى ٤٧.٢٥ جنيه مصري. 

- سعر لحم البط المولارد، اليوم الأربعاء، بين ٣١ إلى ٣٢.٥٠ جنيه مصري. 

بالأرقام.. تحسن جديد فى الصادرات المصرية لدول أفريقيا

سعر كتاكيت البط اليوم

- سعر كتكوت البط الفرنساوي، اليوم الأربعاء، البالغ من العمر يوم واحد، بين ٦.٥٠ إلى ٧.٥٠ جنيه مصري.

- سعر كتكوت البط المسكوفي، اليوم الأربعاء، البالغ من العمر يوم واحد، بين ١٤ إلى ١٥ جنيهًا مصريًا. 
- سعر البط المولارد، اليوم الأربعاء، البالغ من العمر يوم واحد، بين ١٥ إلى ١٥.٥٠ جنيه مصري.

سعر كراتين البيض اليوم

- سعر كرتونة البيض الأحمر، اليوم الأربعاء، بين ٣٦ إلى ٣٧ جنيهًا مصريًا.

- سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الأربعاء، بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيهًا مصريًا.

- سعر كرتونة البيض البلدى، اليوم الأربعاء، بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيهًا مصريًا.

الفراخ الكتاكيت البط أسعار الفراخ اليوم أسعار الدواجن اليوم سعر الكتاكيت اليوم سعر البط

الأكثر قراءة

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

الداخلية تداهم أوكار المخدرات بالغربية والشرقية قبل ترويجها

«الصحة» تتأهب لمواجهة ذروة موجة كورونا الثالثة

تم إعدامه.. كل ما تريد معرفته عن الضابط الخائن محمد عويس

«كان بيشرب مخدرات ويزني في المقابر».. تفاصيل اتهام عامل باغتصاب جثة ممرضة وحرقها

«كبدة مع أسماء أبو اليزيد».. لماذا تصدر الفنان أحمد مكى تريند تويتر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين فى القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تدين محاولات إسرائيل لإخراج المقدسيين من منازلهم

فلسطين تبحث مع وزير خارجية لوكسمبورج الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة