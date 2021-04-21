الكويت: 1371 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند، تسجیل 1371 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد، في الساعات ال24 الماضیة؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 259 ألفا و868 حالة.

وصرح السند - وفقا لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) - بأنه تم تسجيل 12 حالة وفاة؛ لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1468، وتسجیل 1360 حالة شفاء من الإصابة بكونا؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین 243 ألفا و56 حالة.

وأوضح أنه تم التأكد من تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة، في ذلك الشأن، لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 53ر93%.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 248 حالة؛ لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات، التي ثبتت إصابتھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 15 ألفا و344 حالة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في العالم والتي أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية أن العالم قد سجل ثلاثة ملايين وفاة بالفيروس حتى صباح السبت الماضي وارتفع عدد الوفيات مجددا في شهر أبريل الجاري مقارنة بالتباطؤ في شهر مارس الماضي ووصل حتى 12 ألف وفاة يوميا.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.