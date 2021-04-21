الشركة الليبية للاتصالات: وقعنا 3 اتفاقيات مع مصر في مجال التكنولوجيا

أعلنت الشركة الليبية القابضة للاتصالات، مساء أمس الثلاثاء، عن توقيع ثلاثة مذكرات تفاهم بين مع جمهورية مصر العربية، في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والتدريب التقني.

وقالت الشركة في بيان، عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، إنه تم في طرابلس اليوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021م، توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات والتكنلوجيا والتدريب ممثلة في وفد مصري رفيع المستوى برئاسة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات المصرية.

وأوضحت، أنه سبق التوقيع عقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور فيصل قرقاب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، حيث تم التعريف بقطاع الاتصالات في البلدين ومناقشة سبل التعاون المشترك.

وأشارت إلى حضور مراسم التوقيع المهندس رجب بن رجب، مدير الشركة الليبية القابضة للاتصالات، والمهندس عادل أبوفارس، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الدولية، والمهندس محمد براس علي، رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا، ومن الجانب المصري المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات، والدكتورة هبة صالح أحمد، رئيسة معهد تكنلوجيا المعلومات، والمهندس عادل حامد إبراهيم، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وذكرت أن مذكرة التفاهم تضمنت تحسين وتطوير الكابل الحدودي الدولي بين البلدين، مؤكدة أن هذا التعاون سينعكس إيجابًا على أداء خدمات الاتصالات الدولية والاستفادة من البنية التحتية الممتدة حول العالم للكابلات البحرية الخاصة بالمصرية للاتصالات ونقل الحركة الدولية إلى ليبيا، مضيفة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تشغيل وصيانة وتطوير شبكات الألياف البصرية.

وتابعت: «وتشتمل المذكرة الثالثة والتي وُقعت بين المهندس رجب بن رجب مدير الشركة القابضة للاتصالات، والدكتورة هبة صالح أحمد رئيسة معهد تكنلوجيا المعلومات المصري، في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات إلى خلق تعاون ثنائي مثمر ووثيق بين البلدين في مجال بناء القدرات البشرية عبر المشاركة في مشروع أكاديمية الإتصالات وتقنية المعلومات، وذلك للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تقنية المعلومات والتدريب والتأهيل”.

الاتفاقيات ستفتح الطريق لمستقبل جديد للاقتصاد

ووفقًا للبيان، فقد علق الدكتور فيصل قرقاب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات على هذه الخطوة بقوله: «نرحب اليوم بهذه الخطوة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون البناء بين الدولتين وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير الأنشطة وفتح آفاق للتعاون المشترك فيما بيننا في مجال تنمية المهارات الرقمية، الأمر الذي سيؤدي إلى فتح طريق سريع لمستقبل يحفل بالفرص ويعد باقتصاد جديد».

من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات المصرية: «إن الفترة المقبلة ستشهد توفير المزيد من خدمات الاتصالات التي تخدم الشعبين في المقام الأول والقارة الأفريقية بشكل عام»،.مؤكدًا على تطلع بلاده إلى المزيد من الشراكات مع الجانب الليبي في مجال الاتصالات لتقديم خدمات تقنية متطورة في البلدين.

وكان مجلس رئاسة الوزراء، قد أعلن في وقت سابق، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، شهد خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.

وتم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوي العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.

وتضمنت وثائق التعاون أيضًا، التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الالياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات، ووقع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من الجانبين، ومسئولو الجهات المختصة.