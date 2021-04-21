تنبيه جديد من «التعليم» بشأن امتحانات الثانوية العامة

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية بضرورة التنبيه بسرعة تجهيز الاستمارات الإلكترونية التى تم استلامها من الطلاب بعد طبعها ومراجعتها من خلال الطالب والمرشد التعليمي بالمدرسة واعتمادها من المدرسة التابع لها الطالب.

وشددت وزارة التربية والتعليم، خلال منشور رسمي تم توزيعه علي المديريات بجميع محافظات الجمهورية، موقع من الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعام2021، على ضرورة التنبيه على جميع مدارس الثانوية العامة بإعداد الاستمارة الإلكترونية وكذلك كشوف 15 د المعتمدة من المدرسة أو من الإدارة التعليمية بالنسبة للمدارس الخاصة تمهيدًا لتسليمها إلى لجان النظام والمراقبة، وذلك بدءا من يوم الإثنين الموافق 26-4-2021، مع اعتبار الموضوع هام وعاجل جدا.

يأتي ذلك، في إطار الاستعدادات لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، بالتزامن مع بدء العمل بلجان النظام والمراقبة.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد يوم الخميس المقبل الموافق 22 أبريل الامتحان التقني التجريبي الأخير بشهر أبريل لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، بأسئلة استبيانية لا علاقة لها بالمنهج أو المقرر.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم، امتحانين تجريبين آخرين بشهرى مايو ويونيو المقبلين، وذلك إلكترونيا على التابلت بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والقدرة على حل المشكلات والإبداع وليس الحفظ والتلقين.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظا على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية للوقاية من كوفيد19 المعروف اعلاميا باسم كورونا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم، على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية من كورونا الذي يجتاح مصر والعالم.