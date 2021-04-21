جولة سامح شكرى.. مصر تحشد أفريقيا لحماية أمنها المائى

يجري وزير الخارجية سامح شكري، جولة أفريقية لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي والموقف المصري، في ظل استمرار تعنت إثيوبيا في المفاوضات مع مصر والسودان والإصرار على الملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب.

جولة شكري شملت كينيا وجزر القُمُر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، ومن المقرر أن يصل السنغال وتونس، حاملًا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رؤساء وقادة هذه الدول بشأن تطورات ملف سد النهضة.

ثوابت مصر في سد النهضة

وزارة الخارجية أكدت أن جولة شكري تأتي انطلاقًا من حرص مصر على إطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.

القاهرة أكدت على ضرورة التوصل لاتفاق قبل شروع أديس أبابا في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية، مع تمسك مصر بإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم.

سامح شكري يلتقي رئيس الكونغو الديمقراطية

التقى وزير الخارجية، بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت تطورات الوضع حول ملف سد النهضة، فضلًا عن استعراض الموقف المصري في هذا الشأن.

شكري أكد خلال اللقاء حرص مصر على التنسيق والتشاور المستمر مع الكونغو رئيس الاتحاد الأفريقي، حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، مع مساندة مصر للرئاسة الكونغولية للاتحاد وثقتها في قدرتها على الاضطلاع بكفاءة بهذه المسئولية الهامة.

وزير الخارجية شدد على تقدير مصر للجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها تشيسيكيدي في ملف سد النهضة بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومنها استضافة بلاده لاجتماعات كينشاسا الأخيرة يوميّ ٤ و٥ أبريل الجاري.

شكري يوضح لجنوب أفريقيا موقف مصر

التقى سامح شكري، بسيريل رامافوزا رئيس دولة جنوب أفريقيا وسلمه الرسالة الموجهة من الرئيس السيسي تناولت الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة، في إطار حرص مصر على التنسيق والتشاور مع جنوب أفريقيا في ضوء مكانتها على الساحة القارية وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.

شكري أكد تقدير مصر للجهود التي بذلتها جنوب أفريقيا في ملف سد النهضة طوال رئاستها السابقة للاتحاد الأفريقي، كما أوضح وزير الخارجية للرئيس الجنوبي أفريقي نتائج اجتماعات كينشاسا الأخيرة، ما يؤكد أن مصر برهنت خلال هذه الاجتماعات على تحليها بإرادة سياسية صادقة تهدف إلى تدشين مسار تفاوضي جاد يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.



شكري يوضح لجزر القمر مرونة مصر في المفاوضات

التقى سامح شكري، بعثمان غزالي رئيس دولة جزر القمر حاملًا إليه رسالة من الرئيس السيسي، والتي تتمتع حاليًا بعضوية هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.

قدم وزير الخارجية للرئيس غزالي عرضًا حول نتائج اجتماعات كينشاسا الأخيرة، حيث أبرز الإرادة السياسية الصادقة التي تحلت بها مصر خلال الاجتماعات للعمل على إطلاق مسار تفاوضي جاد للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث.

شكري أكد تطلع مصر إلى العمل مع مختلف الدول والأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل لهذه القضية دون المساس بالأمن والاستقرار الإقليمي.

شكري يوضح رؤية مصر لرئيس كينيا بشأن سد النهضة

التقى سامح شكري، بأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع المفاوضات حول سد النهضة والموقف المصري أخذًا في الاعتبار الدور الكيني الرائد على الساحة الأفريقية وفي ضوء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ممثلة عن القارة السمراء.

واستعرض وزير الخارجية مع رئيس كينيا مجريات اجتماعات كينشاسا الأخيرة والتي شاركت فيها مصر من أجل الاتفاق على اطلاق مسار تفاوضي يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق الدول الثلاث.