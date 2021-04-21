الأربعاء 21 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عبد الدايم: أمهات الكتب متوفرة بمعرض فيصل بأسعار مخفضة

فعاليات معرض فيصل
فعاليات معرض فيصل الرمضانى

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات معرض فيصل الرمضانى التاسع للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج، بأرض الهيئة بشارع فيصل بالطالبية، والذي يستمر حتى 18 رمضان، وذلك بحضور قيادات وزارة الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأبدت عبد الدايم سعادتها باقامة المعرض بعد أن توقف العام الماضى نتيجة جائحة كورونا، ووجهت الدعوة لأهالي منطقة فيصل ومحافظة الجيزة لزيارته وحضور الفعاليات والأنشطة المصاحبة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19. 

وأضافت أنه تحددت أسعار مخفضة لجميع العناوين المعروضة وأمهات الكتب تبدأ من جنيه واحد وحتى 20 جنيهًا لكافة إصدارات وزارة الثقافة ودور النشر المشاركة؛ تشجيعا للمواطنين على المعرفة التى تساهم في تنمية الوعى وبناء الإنسان. 

وأوضحت أن توفير الإصدارات بأسعار مخفضة يأتى ضمن مبادرة “ثقافتك كتابك” التى يضمها مشروع الثقافة بين إيديك وسيتم تنفذيها في العديد من معارض الكتاب التي تقيمها وزارة الثقافة خلال الفترة القادمة بمختلف أرجاء مصر، كما أثنت على برنامج الأنشطة الفنية والفكرية المتنوعة المصاحب للمعرض والتى تناسب جميع الشرائح العمرية وذوي القدرات الخاصة.

من جانبه، ثمن محافظ الجيزة دور وزارة الثقافة في مختلف أرجاء المحافظة ومراكزها والمتمثل فى الفعاليات الفنية والفكرية المتنوعة التى تقدم للمواطنين ومنها معرض فيصل، مشيرا إلى أهمية الإبداع فى تطوير المجتمع باعتباره أحد العناصر الأساسية فى عملية التنمية المستدامة.

يذكر أن معرض فيصل للكتاب يقام على مساحة 8000 متر مربع ويقام بمشاركة 42 دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وسور الأزبكية، ويصاحبه برنامج للعروض الفنية المتنوعة، بالإضافة إلى ورش عمل خاصة بالأطفال، كما يضم أحدث إصدارات هيئة الكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل، وتقرر أن يفتح أبوابه للجمهور يوميا من الحادية عشر صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل.

معرض فيصل للكتاب قطاعات وزارة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أسعار مخفضة محافظ الجيزة

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