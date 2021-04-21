يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 21-4-2021، ونستعرض لكم كافة مواقيت القطارات في الوجه القبلى والوجه البحري، خلال التقرير التالي الذي يحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات عن موعد انطلاق القطارات ووصولها.

وتقدم《الدستور》تقريرًا يوميًا عن مواعيد القطارات وفقا لآخر التطورات التي أعلنت عنها هيئة سكك حديد مصر، وارتفعت مؤشرات البحث على “جوجل” عن مواعيد القطارات، لذلك نقدم لكم تقريرًا يتضمن كل الذي يبحث عنه القارئ المصري، وتعد القطارات من أهم وسائل النقل، لأن تكليفتها مناسبة للمواطنين، وهي أسرع وسيلة مواصلات للتنقل بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 21-4-2021

لديكم كافة تفاصيل مواعيد القطارات في الوجه القبلى والوجه البحري، كما هو موضح بالتالي:

مواعيد قطارات الصعيد اليوم

- قطار رقم ١٩٠٢ القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة ١:٢٠ صباحًا.

- قطار رقم ٩٧٨ القاهرة أسيوط، موعد قيامه الساعة ٦:٣٠ صباحًا.

- قطار رقم ٩٨٠ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٨ صباحا.

- قطار رقم ٩٨٦ القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 1 ظهرًا.

- قطار رقم ٩٧٠ بورسعيد سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 2 ظهرًا.

- قطار رقم ٩٩٠ القاهرة سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 4 مساءً.

- قطار رقم ٢٠٠٦ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5:15 مساء.

- قطار رقم ٢٠١٢ القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 5:30 مساء.

- قطار رقم 872 القاهرة اسيوط، موعد قيامه الساعة ٥:٤٥ مساء.

مواعيد قطارات الوجه البحري اليوم

- قطار رقم ١١٩ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٥ صباحًا.

- قطار رقم ٩٠٣ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٦ صباحا.

- قطار رقم ٩٠٥ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٨ صباحا.

- قطار رقم ٩٠١ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٨:١٥ صباحا.

- قطار رقم ٩١٥ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٣:٢٠ مساء.

- قطار رقم ٩٢١ القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٦ مساء.

- قطار رقم ٩٢٧ الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة ٧ مساء.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات عن مواعيد القطارات، اليوم الأربعاء، وفقا لآخر التحديثات، ونقدم لكم تقريرًا يوميًا يتضمن كافة مواقيت القطارات في الوجه القبلى والوجه البحري.