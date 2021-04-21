بعد انتشار فيديوهاتها مع الطبيب.. ريهام تطعن العمدة وتفر هاربة فى «وكل ما نفترق»

تستمر الأحداث في التصاعد بشكل كبير في مسلسل “وكل ما نفترق” للنجمة ريهام حجاج حيث تتشابك وتتعقد الأمور أمام مأمونة "ريهام حجاج" بعد أن تقرر ورد “رانيا يوسف” التخلص من ابن مأمونة حمزة.

وبدأت أحداث الحلقة 8 من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، بوصول ريهام حجاج إلى هارون الجبالي ولكنها تتفاجأ انه عثمان فيتركها وتخرج من بيته.

على الجانب الآخر تبدأ ورد في نشر فيديوهات لفضايح الدكتور مرعي الجنسية والذي يجسد دوره الفنان محسن منصور وتشمل هذه الفيديوهات فيديو لمأمونة يجمعها بالدكتور أثناء زيارتها لعيادته بعد مرض ابنها، ويتم اقتصاص الفيديو لايهام الناس أن مأمونة على علاقة جنسية بالدكتور فتشتعل القرية ويدب العراك بين أبناء القرية.

ثم يهجم أهل القرية على مستوصف “القرية “ للانتقام من الدكتور مرعي فيما ينجح شيخ الغفر والذي يقوم بدوره أحمد صيام في الإيقاع بالدكتور مرعي بمساعدة ورد ”رانيا يوسف” ويظهر مرعي مكبل اليدين والأرجل أمام شيخ الغفر في انتظار قرار العمدة بشأنه بعد عودته وتساومه ورد علي حياته مقابل أن ينفذ أوامرها.

ويعود العمدة ليتفاجأ بأن القرية مقلوبة رأسا على عقب فتحكي له ورد ما جرى فيواجه الدكتور مرعي ويشهر في وجه السلاح ولكنه ينفي أن يكون قد حدث بينه وبين زوجته مأمونة اي شىء وأن ما حدث كان قبل زواج مأمونة من العمدة وهو ما اتفقت عليه رانيا يوسف معه للتخلص من ريهام حجاج.

في حين يوهم شيخ الغفر و ورد الدكتور مرعي بتهريبه من القرية حتى لا يفتك به أهلها في النهاية يسلمونه لأهل القرية ليتخلصوا منه بمباركة شيخ البلد طارق عبد العزيز.

على الجانب الآخر تنجح حيلة ورد وشيخ الغفر في إقناع العمدة بأن مأمونة كانت على علاقة بالدكتور مرعي ويواجه عمرو عبد الجليل زوجته مأمونة بالفيديوهات ويقرر التخلص منها وحرمانها من ابنها لكنها تقوم بطعنه بالسكين في كتفه وتأخذ ابنها وتهرب لكنها تجد أهل القرية أمامها فيحرضهم شيخ القرية ضدها للتخلص منها ولحظة الاعتداء عليها تأتي أختها زينب والخيالة لإنقاذها وتهرب بابنها وتختبئ بمغارة الغولة.

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.