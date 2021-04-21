محافظ الغربية يلتقى بوزيرى التنمية المحلية والتعليم العالى لمناقشة عدد من المشروعات

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، بمكتبه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك لمناقشة الإنجازات التي حققتها المحافظة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.

واستعرض المحافظ ما حققته المحافظة خلال الـ 3 أشهر الماضية، حيث تم البدء في تنفيذ 50 مشروعًا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، الأبنية التعليمية وتبطين الترع)، وجارٍ الاستعداد لتنفيذ 139 مشروعًا آخر بإجمالي تكلفة ١.٦ مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من القوافل (الاجتماعية، الطبية، التوعوية، البيطرية والزراعية).

كما ناقش وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية مقترحًا لتطوير مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى، وتخصيص قطعة أرض بمساحة (12 فدانًا، 12 قيراطًا و22 سهمًا) بالجهة المقابلة للمصنع لاستخدامها كنقطة وسيطة أمام المصنع لتجميع المتولد اليومي من القمامة، وكذلك استخدامها مستقبلًا لإقامة مصنع جديد بتكنولوجيا متطورة لتحويل المخلفات إلى طاقة.

وفي ذات السياق، استعرض المحافظ إنجازات المشروعات الاستثمارية والتي على رأسها مشروعات الرصف، حيث نفذت المحافظة هذا العام أكبر خطة رصف في تاريخها بتكلفة تجاوزت المليار جنيه، كما استعرض المحافظ ما حققته المحافظة من إنجازات في مشروعات التطوير ومنها (مشروع تطوير كورنيش طنطا، ميدان محطة طنطا، محيط السيد البدوي، إنشاء محطة إنتاج البيض والمجزر النصف آلي).

وفي سياق آخر، عرض الدكتور طارق رحمي، خلال اجتماعه، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقترحًا لإنشاء فروع للجامعة التكنولوجية في مراكز المحافظة وكذلك إقامة جامعة أهلية في محافظة الغربية.

كما أكد الدكتور طارق رحمي أن المحافظة سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ صباح اليوم لمناقشة تطوير قريتي نهطاي وتفهنا العزب ضمن أعمال المبادرة الرئاسية، وذلك بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد والمشرف على وحدة “حياة كريمة”، ومسئولي جهاز تعمير الساحل الشمالي، ودكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية، وأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة ورؤساء المصالح الحكومية والشركات المشاركة في أعمال المبادرة.