مصرع مسن وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقي مسن مصرعه، وأصيب 6 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة «كارو»، بطريق «إيتاى البارود - كوم حمادة»، بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة المستشفى العام بإيتاي البارود، يفيد بوصول متوفي ومصابين بحادث، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع تصادم سيارة ميكروباص بعربة «كارو» بطريق «كوم حمادة - إيتاي البارود».

وأسفر الحادث عن مصرع «محمود أحمد فرحات» 65 عامًا، ومقيم بإيتاي البارود، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة 6 آخرين وهم كل من: «رودينا عصام عمار، 6 سنوات، ومحمود أحمد خيري، 23 عامًا، ومحسن محمد إبراهيم المصري، 60 عامًا، وإسلام مصطفى عبد العظيم، 30 عامًا، وسعيد محمود عبد الغفار، 75 عامًا، ومحمد عصام عمار، 13 عامًا»، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وكانت محافظة البحيرة، قد شهدت صباح اليوم مصرع شخصان جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية «موتوسيكل»، بمدخل قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية»، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل و«موتوسيكل» أمام مدخل قرية زهرة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وهم كل من: «إبراهيم عوض محمد جاد الله، 37 عامًا، وعبد الباري هبد الصادق أبو خشيم، 58 عامًا»، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.