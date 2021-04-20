لسحور خفيف وصحي.. طريقة عمل الجبنة الفلاحية والزبادي البيتي

يقع الكثير من الناس فى حيرة كبيرة، قبل تحضير مائدة السحور، فيرغب الكثير من الأشخاص فى تحضير الأطعمة المميزة والصحية، لتناولها قبل الصيام لفترة طويلة، ولهذا تقدم لكم شيف فاطمة أبو حاتى طريقة عمل الجبنة الفلاحي والزبادي البيتي خطوة بخطوة.





مقادير الجبنة الفلاحي





جبنة بيضا بخيرها

٤كيلو لبن

٤معالق كبار ملح

٤معالق منفحه



طريقة عمل الجبنة الفلاحي

- نبدأ بتسخين اللبن جيدا ونقلب فيه الملح ونضيف المنفحه واللبن دافي ونرفعه من النار ثم نغطيه ونتركه ٤ساعات حتى يتماسك.

- ثم نقوم بتحضير مصفاه ونضع فيها شاشه نظيفة ونقلب عليها الجبنة.

- ثم نغطيها بالشاشه ونضع عليها طبق واي شئ ثقيل مثل كيس أرز ونترك الجبنه تصفي المايه الزياده.



طريقة حفظ الجبنة الفلاحي

يتم الاحتفاظ بالمياه الزائدة من الجبن، ونضع فى كل كوب معلقه كبيرة من الملح ونضع شرائح من الفلفل احمر والاخضر الحامي وقطع الجبنه ونغطيها ونضعها فى الثلاجة.





مقادير الزبادي البلدي



2 كيلو لبن

2 علبة زبادي

6 معلقه كبيره لبن بودر.



طريقة التحضير



-ابدأ برفع الاناء علي النار واضافة اللبن الطازج وتركة علي النار يغلي مع التقليب من وقت للاخر ويجب أن يصبح مغلي جيدا.

-ثم رفع اللبن من علي النار وتركة مغطي حتي يصبح دافي لا بارد ولا ساخن ومن ثم احضار الكبة وإضافة الزبادي واللبن البودر ثم اضافة كوب من اللبن.

-ابدأي بخفق المكونين مع بعض الزبادي واللبن واضافتهم للبن الدافيء وتقليبهم جميعا جيدا، ثم توزيع كل كمية الحليب فى البولات الفخار أو الاكواب وتغطيتهم بالغطاء أو الفويل الاستريتش.

- ثم قومي بتسخين الفرن لمدة 5 دقائق حتي يصبح الفرن دافيء تماما ومن ثم قومي بإضافة الزبادي إلي صنية وقومى بإضافة ماء ساخن وادخاليها الفرن 4ساعات .

بعد المدة المطلوبة بالفرن قومى بادخالهم الي لثلاجة (المبرد ) مده 4ساعات او ممكن تركة ليلة كاملة في الثلاجة.