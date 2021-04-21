الأربعاء 21 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالأرقام.. تحسن جديد فى الصادرات المصرية لدول أفريقيا

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول أفريقيا بلغت 374.7 مليون دولار مطلع العام الحالى 2021، مقابل 361.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 13 مليون دولار خلال عام، فيما سجلت واردات مصر من دول أفريقيا 108.4 مليون دولار مطلع العام الحالى مقابل 210.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 101.7 مليون دولار خلال عام.

وأضاف تقرير "الإحصاء" أن كينيا احتلت مرتبة متقدمة بين دول أفريقيا الأكثر استيرادًا للسلع المصرية بقيمة 29.7 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 31.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 1.7 مليون دولار خلال عام، فيما سجلت واردات مصر من كينيا 16.7 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 12.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 4.5 مليون دولار خلال عام.

وجاءت إثيوييا فى مرتبة لاحقة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 5.7 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 17 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض 11.2 مليون دولار خلال عام، فيما بلغت واردات مصر من إثيوبيا 243 ألف دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 381 ألف دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

وقدرت الصادرات المصرية لجنوب أفريقيا 4.5 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 5.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض 781 ألف دولار خلال عام، فى حين ارتفعت واردات مصر من جنوب إفريقيا من 3.3 مليون دولار لـ 4.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة 1.3 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

الارقام الاحصاء مصر صادرات واردات أفريقيا

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