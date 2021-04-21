الحلقة 8 «نجيب زاهى زركش».. «الفخرانى» يقرر اخفاء نتيجة تحليل الـ DNA

تصاعدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «نجيب زاهى زركش» للنجم الكبير يحيى الفخراني المذاع على قناة «ON E»، و «DMC»، وشهدت الكثير من الأحداث المثيرة، التى بدأت بقيام «نجيب باشا» بإجراء التحاليل والفحوصات الخاصة له عن طريق عينة دم، كي يتأكد هل كان لديه ابن في الأساس أم لا، وأخبرته الممرضة أنه سيعلم النتيجة بعد 24 ساعة فقط، بعدما يطابقها بعينة الثلاثي سعيد ومسعد وسعد، لمعرفة من منهم نجله من «شفيقة» التى تجسدها الفنانة هالة فاخر التى رحلت منذ أحداث الحلقة الثانية، بعدما أخبرته بهذا الأمر الذي قلب موازين حياته رأسًا على عقب.

«نجيب» في زيارة لصديقه لمعرفة شعوره باحساس الأبوة

وفي مشهد آخر ذهب «نجيب» لأحد أصدقائه المقربين الذي يجسده الفنان تميم عبده، ودار بينهما حوارًا شيقًا حول إحساسه بالأبوة وأهمية الأبناء في حياته، ليكشف له الأخير إن الأبوة هى مصدر السعادة لأي رجل، قرر أن يعيش حياته من أجل أبناء أسوياء، ونصحه باستكمال رحلته في البحث عن نجله.

البحث عن السعادة على نغمات «إسماعيل يس»

من ثم عاود «نجيب» إلى قصره، ليأخذ جلسة السكُر الليلية، التى اعتاد عليها نهاية كل يوم بصحبة خادمه الخاص «طريف» الذي يجسده الفنان محمد محمود، وهنا يبدأ الحوار المبهج بينهما عن أسرار السعادة في حياة كل إنسان، ليجيب «طريف» أن سعادته تكمن في حصوله على بيت يكون ملكًا خاص به، كما يحلم بالزواج من امرأة جميلة من عائلة ارستقراطية في تلميح منه بحبه لـ«شرين» شقيقة «نجيب» التي تجسدها الفنانة أنوشكا، ليخبره أنه سيقوم بإعطائه أموالًا لكي يشتري أرضًا لكي يبني عليها البيت الذي يريده، ويتساءل نجيب عن سر الأسماء التي أطلقتها «شفيقة»على أبنائها «سعيد، ومسعد، وسعد».

وهنا ينتقل الحوار بينهما إلى وصلة غناء متبادل للأغنية الشهيرة «السعادة" للفنان الراحل إسماعيل يس، وكأنه ضيف شرف الحلقة بأغنيته، حتى وإن كان رحل عن دنيانا إلا أن أعماله ما زالت باقية، وأضفت البهجة على أفراد القصر كله.



«نجيب» يتردد في البوح بسره لشقيقته «شيرين»

تنتهي الحلقة بذهاب «شيرين» لمعاتبة شقيقها «نجيب» على شربه للخمور، وإهدار صحته، فيحاول أن يخبرها أنه من الممكن أن يصبح له أبناء كبار، فتضحك كثيرًا لأنها لا تتخيله أب، ثم يُعاود حديثه مع «طريف»، ويسأله عما إذا سيكون أبًا مثاليًا، وعن كيفية أخبار نجله بهذا الأمر إذا اعترف به، متعجبًا حائرًا متسائلًا عن كيفية إخباره بقصته مع «شفيقة» التي تجسدها الفنانة هالة فاخر، والتي اعترفت له قبل وفاتها أنه لديه ابن منها، وهو واحد بين الثلاثي «سعيد، ومسعد، وسعد» لكنها لم تقل له من قبل خوفًا من ردة فعله وطردها من القصر وعدم الاعتراف به، خاصة أنها عاشت معه ٣٠ عامًا دون زواج وقرر أن يتزوجها قبل وفاتها بيومين فقط.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش 2021

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها، ويعرض المسلسل على قناتي «ON، و DMC».

فريق عمل مسلسل نجيب زاهي زركش رمضان 2021

يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم والشباب المتميزين، منهم أنوشكا، وهالة فاخر، ومحمد محمود، إسلام إبراهيم، ورامز أمير، كريم عفيفي، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، تميم عبده، ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج شادي الفخراني.